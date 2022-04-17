Uzmanlar ‘Kalp Sağlığı Haftası’nda uyardı: Gençlerde risk faktörleri arttı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yahya Ekici ise obezitenin son yıllarda hem dünyada hem Türkiye'de son derece yaygın olarak görülmeye başlayan bir hastalık olduğunu vurgulayarak, “Obeziteyi artık hastalık olarak adlandırıyoruz. Obezite, dolaşım ve kalp sistemlerinde büyük etkiler bırakabiliyor. Obezitenin yan etkilerinin bu sistemlere çok ciddi zararlar verdiğini biliyoruz. Artık obezite ergenlik çağından ya da çocukluk çağından başlıyor. Dolayısıyla obeziteye hastalık diyorsak, bu hastalığa maruz kalma süremiz uzuyor anlamına geliyor. Uzun süre maruziyet olduğu için obezite hastalığına sahip bir bireyde kardiyolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması da kolaylaşıyor. Bu bağlamda İnsanların obezite için çok küçük yaşlardan itibaren önlem almaları doğal beslenerek, spor yaparak ve hastaneye gelerek kontrollerini yaptırmaları oldukça önemli” şeklinde konuştu. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Uz, pandemi sürecinde çarpıntı şikâyetiyle gelen hastalarda inanılmaz derecede artış olduğunu belirterek, “Covid'in kalbi bu kadar sıkı tutacağını tahmin etmemiştik. Fakat pandeminin ilerleyen zamanlarında gördük gibi Covid kalbimizi yeterince yordu. Özellikle çarpıntı, tansiyon düzensizliği, bazı hastalarımızda nadir olmakla beraber, Covid geçiren bazı hastaların damarlarında kalp krizi geçirtecek kadar bir daralma meydana geldiğini gördük” açıklamalarında bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Göksel Güz de insanların sadece kalplerinde bir sorun hissettiği zaman değil rutin olarak doktorlara kontrole gitmeleri gerektiğine dikkat çekti.