Uzmanı uyardı: Bayılma, kalp hastalıklarının habercisi olabilir
Bayılmanın beynin kan akımının önemli ölçüde azalmasıyla oluşan geçici bir şuur kaybı durumu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, “Bayılma (senkop) vakalarının çoğu kalbe bağlı olmayan nedenlerle görülür. Nabız ve tansiyonda ani ve hızlı düşme nedeniyle gelişir. Çoğunlukla sıcak ortamda, ağır bir yemek sonrasında olabilir” dedi. Özkardeş, kalbe bağlı birçok hastalık nedeniyle bayılma gelişebilir uyarısında bulundu.