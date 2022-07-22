Uzmanı çocuklarda sıcak çarpması konusunda uyardı; bu önlemlere dikkat

“Çocukları güneşli havalarda dışarıda gezdirirken uzun süre güneş ışınlarına maruz kalacakları düşünüldüğünde katarakt olmamaları için güneş gözlüğü kullanmaları gerekir” diyen Uzm. Dr. Tülin Şimşek, “Alınacak gözlük mutlaka kaliteli malzemelerden üretilmiş, ultraviyole A ve B'ye karşı koruyucu olmalıdır. Veya uzun tenteli şapka takarak çocuğun çıplak gözle güneşe bakmasına engel olunmalıdır” diye konuştu.
“SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN”
Yaz aylarında hidrasyon yani sıvı takviyesinin daha da önem kazandığının altını çizen Uzm. Dr. Tülin Şimşek, yaşlarına göre çocukların tüketmeleri gereken sıvı miktarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Çocuk beslenmesinde yazın sıcaklıklara bağlı sıvı kaybının fazla olduğu düşünülerek sulu gıdalara ağırlık verilmeli. Emziren annenin kendisi de sıcağa bağlı sıvı kaybedeceği için annenin sıvı alımını arttırması, eskiye nazaran en az bir litre daha fazla sıvı tüketmesi gerekir. Bu sıvı ayran, komposto, taze sıkılmış meyve suları şeklinde de olabilir. İlk 6 ayda ek gıdalara geçildikten sonra çocuğun her beslenmenin peşine 30 ml kadar kaynamış ılımış su verilebilir. Bezindeki idrar miktarı takip edilerek hem annenin bol su içmesi hem de dışarıdan verilen sıvının artırılması gerekebilir. 3 yaş sonrası çocuklar oyuna dalıp sıvı içmeyi unutabileceği için susamaları beklenmemeli, 2 saati aşmamak kaydıyla belli aralıklarla sıvı zorla da olsa içirilmeye çalışılmalıdır.”