Uzmanı çocuklarda sıcak çarpması konusunda uyardı; bu önlemlere dikkat

“Çocuğumuzun güneş ışının D vitamini sentezine yardımı için tercihen sabah saat 10'dan önce 5 dakika kadar çıplak tenle güneşlenmesi yararlı olacaktır” diyen Uzm. Dr. Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Daha sonra güneşe çıkmadan yarım saat önce kapalı ortamda güneş kreminin sürülüp, 30 dakika kadar ciltten emilmesi beklenmesi gerekir. Ancak bir yaş altı, özellikle altı aya kadar olan bebeklerin güneş kremi sürülse de omuzları da örten yarım kollu bir giysiyle güneşe çıkarılması önerilmektedir. Kremi sürdükten sonra ise, bir yaşa kadar olan bebeklerin havuz veya deniz kenarında mutlaka enseyi ve omuzları örten geniş tenteli bir şapka ile başını, yarım kollu pamuktan yapılmış giysilerle omuzları ve sırtı korunmalıdır. Aile bulabiliyorsa normal kıyafet yerine özel üretim ultraviyole A ve B'ye karşı koruyucu kumaştan yapılmış mayo, bikini de kullanabilir. Bebeklerde mayo yerine üretilmiş, özel hazır bezler tercih edilebilir.”