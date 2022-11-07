Uzman isim uyardı: Kanlı tükürük, akciğer kanserinde ilk bulgu olabilir

Akciğer kanserinin neden oluştuğuna değinen Prof. Dr. Şener, “Tüm kanserlerde olduğu gibi başlıca iki neden vardır. Genetik nedenler ve çevresel nedenler. Akciğer kanseri çevresel neden olarak adlandırabileceğimiz sigara ile ilişkisi en net şekilde tanımlanmış kanser türüdür. Sigara içimi akciğer kanseri için en önemli nedenlerin başında gelir. Bu ilişki toplumumuz birçok kesimi tarafından da bilinmektedir. Çevresel nedenlere örnek olarak beyaz toprak denen asbest de örnek olarak gösterilebilir. Özellikle akciğer zarı kanserine neden olan asbest Eskişehir, Sivas ve Diyarbakır'da oldukça fazla bulunmaktadır” dedi.