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“Uzaylılar” işin tadını kaçırdı

ABD ordusuna ait bir helikopterden çekilen video, UFO meraklılarını heyecanlandırdı.

2022-06-02 15:34:52

Chip Onlien'daki habere göre; Bir ABD Ordusu Apache saldırı helikopterinin Meksika sınırı yakınında tanımlanamayan üç hava olayıyla (UAP) karşılaştığı anları gösteren yeni kayıtlar yayınlandı.

İlk olarak The Debrief tarafından yayınlanan video, 6 Kasım 2018'de Arizona'nın Tucson kentinin yaklaşık 64 kilometre kuzeybatısında bir eğitim uçuşu sırasında gece yarısına yaklaşırken çekildi. Özel askeri gece görüş sensörleriyle yakalanan üç küçük noktanın havada hızlı ve düzensiz bir şekilde hareket ettiği görülebiliyor.

Videoda, Apache helikopterinin yardımcı pilotunun "Wow! Oradaki hızlı hareket eden üç şey jet mi?” dediği duyuluyor. Apache'nin pilotu ise, "Muhtemelen. Muhtemelen bazı A10'lar veya bazı F-16'lar, ama oraya bakmıyorum” diye yanıtlıyor.

Video, ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi ajanlarının güney sınırında sık sık UAP'lerin tespit edildiğini ancak karşılaşmaları üstlerine bildirme araçlarından yoksun olduklarını açıklayan daha büyük bir makalenin parçasıydı.

The Debrief ile konuşan eski ABD Hava Kuvvetleri savaş pilotu Chris Lehto, üç nesnenin hareketinin mantıklı olmadığını ve askeri pilot olarak kariyerinde gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Lehto, "Takip hızı son derece yüksek" dedi ve devam etti: “Sadece bir mil uzakta olsalar bile, yaklaşık 1.28M gittiklerini hesaplıyorum. Ses hızını geçmiş durumdalar."

Doğal olarak herkes görüntülerin UFO'lara ait olduğunu düşünmüyor ve bazı yorumcular nesnelerin aslında sadece kuşlar veya yarasalar olduğunu düşünüyor. Nesnelerin aslında kameraya çok daha yakın olduğuna ve ses hızının yakınına bile yaklaşmadığına inanıyorlar.

Metabunk yöneticisi Mick West, gönderdiği bir tweet'te "Ne yazık ki, çok abartılı yeni bir UFO videosu, kuş gibi şeyler yapan üç kuşa benziyor. Burada analize bile ihtiyacınız yok. Sadece orijinal videoya bakın. Sadece kuşlara benziyor” diyor.

Sosyal medyada bahse konu haber “uzaylılar artık aniden önümüze çıkar oldu, işin tadı kaçtı. Bir kahve bile içmeden hızla yokoluyorlar” şeklinde yorumlandı.

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Bu videonun ötesinde, UAP'lerin raporları önceki yıllara kıyasla daha ciddiye alınıyor. Bu ayın başlarında, ABD hükümeti 1966'dan bu yana UFO'larla ilgili ilk halka açık kongre oturumunu gerçekleştirdi ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (DoD) son zamanlarda 11 çarpışma da dahil olmak üzere en az 400 görüş topladığı biliniyor.

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