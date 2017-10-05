SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Uyuşturucu bağımlılarını topluma kazandıracak birimler açılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, uyuşturucu tedavisi sonrası kişilerin topluma yeniden uyumunun sağlanması için Ankara, İstanbul ve Antalya'da açılan Sosyal Uyum Birimleri, ülke genelinde yaygınlaştırılacak- Birimler, kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere gündüzlü olarak hizmet verecek - Birimlerde faydalanıcının boş

Uyuşturucu bağımlılarını topluma kazandıracak birimler açılacak
05.10.2017 11:02:20
MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, uyuşturucu tedavisi sonrası kişilerin topluma yeniden uyumunun sağlanması için Ankara, İstanbul ve Antalya'da açılan Sosyal Uyum Birimleri, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016-2018) kapsamında, bağımlılık tedavisi sonrası sosyal uyum çalışmalarındaki eksikliği giderebilmek ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi sonrası hastanın normal hayata uyumunu sağlamak için hazırlanan "Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modeli" genişletilerek yeniden tanımlandı.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AMATEM ve ÇEMATEM'lerde, madde bağımlısı bireyin akut dönem tedavisi olan ve detoksifikasyon olarak adlandırılan tıbbi tedavisinin yanı sıra uzun dönem tedavi programını içeren rehabilitasyon faaliyetlerine de yer verilecek.

Sağlık Bakanlığında bu süreçleri tamamlayan kişi, toplumla yeniden bütünleştirilme çalışmalarının yürütüleceği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren sosyal uyum birimlerine yönlendirilecek.

- 3-6 ay süreli rehabilitasyon

Bağımlılık tedavisi gören bireylere arındırma tedavilerini takiben 3-6 ay süreli rehabilitasyon hizmeti verilecek, devamında ise Sosyal Uyum Merkezlerinde takiplerinin yapılarak toplam bir senelik remisyon oranlarının ülke genelinde izleneceği bir yapı oluşturulacak.

Birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyebilmek amacıyla Sosyal Uyum Birimleri Pilot Uygulama Yönergesi yürürlüğe girdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı'ndaki yükümlülükler kapsamında 2017 yılında Sosyal Hizmet Merkezlerine bağlı Ankara'da 1, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 olmak üzere 4 birim pilot uygulama için açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlayan dört pilot Sosyal Uyum Merkezinin, öncelikle tedavi merkezi bulunan illerden başlanarak ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sosyal Uyum Birimleri ile uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi amaçlanıyor.

Birimler, kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere gündüzlü olarak hizmet verecek.

- İş ve uğraş terapilerinin yapılacağı çok amaçlı salon olacak

Sosyal Uyum Birimleri çalışma usülüne göre birime başvuran kişinin başvurusu birim sorumlusu tarafından kayıt altına alınacak. Faydalanıcıların birime kabulü belirli kriterler doğrultusunda yapılacak ve faydalanıcıya sosyal uyum birimi kurallarının olduğu sözleşme metni imzalatılacak.

Faydalanıcının bireysel özellikleri ve durumu dikkate alınarak risk ve ihtiyaçları saptanacak. İlgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı Sosyal Uyum Birimi Koordinasyon Kurulu aracılığıyla risk ve ihtiyaçlarına yönelik psikososyal destek programını da içeren bir uygulama planı hazırlanacak.

Uygulama planında bireyin risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak haftalık ve aylık hedefler konulacak ve izlenecek. Uygulama planı uyarınca, faydalanıcıya yönelik yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar, ulaşılamayan hedefler ile hedefe ulaşılamama nedenleri üçer aylık dönemlerle değerlendirilecek ve raporlanacak.

Bu birimlerde faydalanıcının boş vakitlerini geçirebilecekleri iş ve uğraş terapilerinin yapılacağı çok amaçlı salona yer verilecek.

Ayrıca faydalanıcılarının kişisel gelişimine katkıda bulunacak seminerler verilecek. Diğer sosyal destekler bakımından koordinasyon kurulunda da yer alan İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurumlara gerekli yönlendirmeler ve bunlarla ilgili takipler yapılacak.


        YORUM YAZ
    Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
    Dünya Kupası'nda hangi maç ne zaman?
    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hangi maçlar oynanacak? İşte ayrıntılar
    05.10.2017 10:20:37
    Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
    Şanlıurfa'da çırçır fabrikasında yangın çıktı
    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangında bin 500 ton pamuk kül oldu.
    05.10.2017 10:13:07
    Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
    Oğluna attığı 'pet şişe' silah sayıldı
    Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl oğluna pet şişe attığı gerekçesiyle ceza alan babanın, üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.
    05.10.2017 10:02:18
    Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
    Cristiano Ronaldo Ballon d'Or ödülünü bağış için sattı
    Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülünü, hasta çocuklar yararına kurulan bir vakıf için sattı.
    05.10.2017 09:48:59
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralandı
    Ümraniye'de bir okul servisi kaza yaptı. Üçü öğrenci beş kişi yaralandı.
    05.10.2017 09:54:59
    Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
    Diyarbakır'da iki ayrı uyuşturucu operasyonları: 3 kişi tutuklandı
    Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 18 kilogram eroin ile 700 kilogram esrar ele geçirildi.
    05.10.2017 09:52:21
    Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
    Portekiz'de 'Jose Mourinho Caddesi'
    Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho'nun adı, ülkesi Portekiz'de bir caddeye verildi.
    05.10.2017 09:39:22
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
    Polis, film çekimini gerçek sanıp ateş etti
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Erdoğan İran'da! 'İlk madde IKBY referandumu'
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    Mahmut Tanal: İslamda dini nikah yoktur
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Adolf Hitler
    Adolf Hitler
    Kamil Okyay Sındır
    Kamil Okyay Sındır
    İkinci Bayezid
    İkinci Bayezid
    Ahmet Akgündüz
    Ahmet Akgündüz
    Necati Yılmaz
    Necati Yılmaz

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları