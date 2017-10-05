Uyuşturucu bağımlılarını topluma kazandıracak birimler açılacak

05.10.2017 11:02:20

MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, uyuşturucu tedavisi sonrası kişilerin topluma yeniden uyumunun sağlanması için Ankara, İstanbul ve Antalya'da açılan Sosyal Uyum Birimleri, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016-2018) kapsamında, bağımlılık tedavisi sonrası sosyal uyum çalışmalarındaki eksikliği giderebilmek ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi sonrası hastanın normal hayata uyumunu sağlamak için hazırlanan "Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modeli" genişletilerek yeniden tanımlandı.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren AMATEM ve ÇEMATEM'lerde, madde bağımlısı bireyin akut dönem tedavisi olan ve detoksifikasyon olarak adlandırılan tıbbi tedavisinin yanı sıra uzun dönem tedavi programını içeren rehabilitasyon faaliyetlerine de yer verilecek.

Sağlık Bakanlığında bu süreçleri tamamlayan kişi, toplumla yeniden bütünleştirilme çalışmalarının yürütüleceği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren sosyal uyum birimlerine yönlendirilecek.

- 3-6 ay süreli rehabilitasyon



Bağımlılık tedavisi gören bireylere arındırma tedavilerini takiben 3-6 ay süreli rehabilitasyon hizmeti verilecek, devamında ise Sosyal Uyum Merkezlerinde takiplerinin yapılarak toplam bir senelik remisyon oranlarının ülke genelinde izleneceği bir yapı oluşturulacak.

Birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyebilmek amacıyla Sosyal Uyum Birimleri Pilot Uygulama Yönergesi yürürlüğe girdi.

Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı'ndaki yükümlülükler kapsamında 2017 yılında Sosyal Hizmet Merkezlerine bağlı Ankara'da 1, İstanbul'da 2, Antalya'da 1 olmak üzere 4 birim pilot uygulama için açıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyete başlayan dört pilot Sosyal Uyum Merkezinin, öncelikle tedavi merkezi bulunan illerden başlanarak ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.



Sosyal Uyum Birimleri ile uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi amaçlanıyor.

Birimler, kısa ve uzun süreli tedavilerini tamamlamış 18 yaş üstü uyuşturucu bağımlılarından gönüllü olan tüm bireylere gündüzlü olarak hizmet verecek.

- İş ve uğraş terapilerinin yapılacağı çok amaçlı salon olacak

Sosyal Uyum Birimleri çalışma usülüne göre birime başvuran kişinin başvurusu birim sorumlusu tarafından kayıt altına alınacak. Faydalanıcıların birime kabulü belirli kriterler doğrultusunda yapılacak ve faydalanıcıya sosyal uyum birimi kurallarının olduğu sözleşme metni imzalatılacak.

Faydalanıcının bireysel özellikleri ve durumu dikkate alınarak risk ve ihtiyaçları saptanacak. İlgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı Sosyal Uyum Birimi Koordinasyon Kurulu aracılığıyla risk ve ihtiyaçlarına yönelik psikososyal destek programını da içeren bir uygulama planı hazırlanacak.

Uygulama planında bireyin risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak haftalık ve aylık hedefler konulacak ve izlenecek. Uygulama planı uyarınca, faydalanıcıya yönelik yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar, ulaşılamayan hedefler ile hedefe ulaşılamama nedenleri üçer aylık dönemlerle değerlendirilecek ve raporlanacak.

Bu birimlerde faydalanıcının boş vakitlerini geçirebilecekleri iş ve uğraş terapilerinin yapılacağı çok amaçlı salona yer verilecek.

Ayrıca faydalanıcılarının kişisel gelişimine katkıda bulunacak seminerler verilecek. Diğer sosyal destekler bakımından koordinasyon kurulunda da yer alan İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurumlara gerekli yönlendirmeler ve bunlarla ilgili takipler yapılacak.