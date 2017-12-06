Uyum paketi genel hatlarıyla ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçiş için hazırlanan yasal altyapıda ilerleme kaydedildi. Bu arada pakete eklenip eklenmeyeceği tartışılan seçim barajı değişmeyecek.
16 Nisan referandumuyla anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odaklı olarak değişti. İşte bu değişikliğe yönelik 'uyum yasaları' mesaisi hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Aralık'ta İstanbul'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile kritik bir görüşme toplantı gerçekleştirdi. Burada konuşulanlar AK Parti MYK toplantısında da tartışıldı.
İşte üzerinde tartışılan maddeler:
-Aynı anda hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili olunamayacak.
-Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda yerine en yaşlı yardımcısı geçecek ve 45 gün içinde ülkeyi seçime götürecek.
-Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkileri, parti tüzükleriyle belirlenecek.
-Seçim barajı yüzde 10'da kalacak.
-(Erdoğan seçim ittifaklarının bugünün konusu olmadığını düşünüyor.) MHP'nin istediği gibi 'açıktan ittifak' yani seçim pusulasında ittifak yapan partiler birlikte gösterilebilecek.