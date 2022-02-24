Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!

Diyetinizin bir parçası olarak ne yediğiniz , uyku kalitenizi düşürebilir ve refahınızı doğrudan etkileyebilir . Gün boyunca tükettiğiniz yiyecek ve içecekler, vücudunuza koyduğunuz çeşitli besinler ve kimyasallar nedeniyle dinlenmenize etki eder. Jane Mostowfi Magnet'e şunları söyledi: “Bir Beslenme Terapisti olarak, danışanlarıma ilk sorduğum şeylerden biri uykuları." Gün boyunca ne yediğiniz, gece nasıl uyuduğunuz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak aynı zamanda zayıf uyku, ertesi gün nasıl yediğinizi gerçekten etkileyebilir, bu nedenle kötü beslenme alışkanlıkları / uyku söz konusu olduğunda kısır bir döngü haline gelir. Kötü bir gece uykusu geçirdiğinizde, ertesi gün canınız karbonhidrat ve yüksek şekerli yiyecekler çekiyor, bunun nedeni, zayıf uykunun sindirim sisteminizdeki beyninize aç veya tok olduğunuzu söyleyen hormonları bozabilmesidir.