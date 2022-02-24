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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!

Bir uzmana göre diyetinizde küçük değişiklikler yapmak geceleri daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Beslenme şeklinizdeki basit hatalar, çok uyumanıza ya da uykusuzluk çekmenize neden olabilir. Peki, ideal bir uyku için nasıl bir diyet takip edilmelidir. Daha dinlendirici ve kaliteli bir uyku için uykunuzu etkileyen diyet seçeneklerine göz atın. (Posta)

Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
24.02.2022 18:00:22
Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!

Diyetinizin bir parçası olarak ne yediğiniz , uyku kalitenizi düşürebilir ve refahınızı doğrudan etkileyebilir . Gün boyunca tükettiğiniz yiyecek ve içecekler, vücudunuza koyduğunuz çeşitli besinler ve kimyasallar nedeniyle dinlenmenize etki eder. Jane Mostowfi Magnet'e şunları söyledi: “Bir Beslenme Terapisti olarak, danışanlarıma ilk sorduğum şeylerden biri uykuları." Gün boyunca ne yediğiniz, gece nasıl uyuduğunuz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir, ancak aynı zamanda zayıf uyku, ertesi gün nasıl yediğinizi gerçekten etkileyebilir, bu nedenle kötü beslenme alışkanlıkları / uyku söz konusu olduğunda kısır bir döngü haline gelir. Kötü bir gece uykusu geçirdiğinizde, ertesi gün canınız karbonhidrat ve yüksek şekerli yiyecekler çekiyor, bunun nedeni, zayıf uykunun sindirim sisteminizdeki beyninize aç veya tok olduğunuzu söyleyen hormonları bozabilmesidir.

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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
UYKU SORUNLARINIZIN NEDENİ BU DİYET OLABİLİR!
 

Düşük kalorili beslenme veya sık sık şok diyet uygulayan kişiler, Yorgunluk, Uykusuzluk gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yüksek karbonhidratlı bir beslenme şekline sahip olanlar Uyuklama, Fazla uyuma, Verimsiz uyuma Horlama gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

 
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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
UYKU SORUNU İÇİN BESLENME ŞEKLİ
 

Kan şekeri seviyenizi dengelemenize ve uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olacak belirli yeme alışkanlıkları ve yiyecekler vardır. Yemek yerken rahatlamaya odaklanın - bu, parasempatik sinir sisteminizi “dinlenmeye ve sindirmeye” teşvik etmeye yardımcı olur. Gerçek ve işlenmemiş yiyecekleri yiyin Daima her öğünde yüzde 50 renkli sebzeler olduğundan emin olun, İyi bir kahvaltı yapın - kahvaltı sizi güne hazırlayabilir ve kan şekeri seviyenizi dengeleyebilir Günde üç doğru öğün yemek Atıştırmaya ihtiyacınız varsa, tuzsuz tohumlar veya kuruyemişler ya da haşlanmış yumurta alın - bunlar protein ve minimum karbonhidrat açısından zengin sağlıklı yağlardır ve kan şekerinizi dengede tutarlar.

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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
İYİ UYUMANIZI SAĞLAYAN BESİNLER
 

Yatmadan en az 3-4 saat önce tüketeceğiniz bu besinler daha iyi uyumanızı sağlar. Muz: Gerçek uyku hapı gibi olan muz, serotonin ve melatonin içerir. Bunun yanında magnezyumu da içerdiğinden kaslarınızı gevşetip, insanı rahatlatır. Ilık süt: En çok bilinen uyku getiricilerden biridir. Süt içeriğinde bulunan ve tripsin etkisiyle serbestlenen ve organizma için gerekli bir amino asit olan triptofan sayesinde beyniniz yatışır ve daha sağlıklı bir uyku hali oluşur. Papatya çayı: Uyku getiren gıdalar listesindeki diğer bir gıda ise papatya çayı. Sakinleştirici özelliği sayesinde papatya çayı, kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehiridir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur. Bal: Bitki çayınızın veya ılık sütünüzün içine atacağınız bir çay kaşığı kadar balın (polen) etkileri hiç de göründüğü kadar küçük değildir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur. Patates: Az miktarda fırında pişirilmiş patates iyi bir gece uykusuna yardımcı olabilir. Midenizi yormayacağı gibi, içeriğindeki triptofan sayesinde asit seviyesini düşürür. Etkiyi daha da arttırmak için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz. Yulaf unu: Yulaf içeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ilaçlarındandır. Bir miktar akçaağaç şerbetiyle karıştırırsanız lezzeti ile de sizi büyüleyecektir. Ayrıca yulaf strese karşı da en etkili tahıllardan biridir. 

 
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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
UYKUNUZU KAÇIRAN BESİNLER
 

Aslında uykunuz üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bazı yiyecek ve içecekler vardır. Aşağıda listelenen yiyecekler kan şekeri seviyenizi etkileyerek uykunuzu etkileyebilir. Kaçınmak isteyebileceğiniz yiyecekler, içecekler ve alışkanlıklar şunları içerir: Gün boyu tüketilen ağır 'karbonhidrat açısından zengin' yiyecekler Gece geç saatlerde atıştırma Elverişsiz yatak odası şartları (havasızlık, ısı, ışık) Uyku kaçırmak için tüketebileceğiniz bazı yiyecek ve içecekler bulunur. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır; Kahve Siyah Çay Yeşil Çay Elma Çikolata Kayısı, erik, şeftali ve kiraz Süt Portakal Suyu Enerji İçecekleri Gazlı İçecekler Vitamin Hapları Alkol

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Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!
KAN ŞEKERİ SEVİYELERİMİN UYKUMU ETKİLEYİP ETKİLEMEDİĞİNİ NASIL ANLARIM?
 

Jane'e göre, kan şekeri seviyelerinizin uyku programınızı etkilediğini ima eden birkaç belirti var. Sabahları sürekli olarak 2 veya 3'te mi uyanıyorsunuz? Sabah uyandığınızda acıkıyor musunuz? İdrar yapmak için uyanıyor ama aynı zamanda aç mı hissediyorsunuz? Gece yarısı atıştırması istediğini hissediyor musun? Gecenin bir yarısında veya sabahları baş dönmesi hissederek uyandığınız oluyor mu? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, o zaman dengesiz kan şekeri seviyeleri uyku bozukluklarınızın suçlusu olabilir.

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