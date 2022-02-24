Uyku sorunlarınızın nedeni bu diyet olabilir!

Yatmadan en az 3-4 saat önce tüketeceğiniz bu besinler daha iyi uyumanızı sağlar. Muz: Gerçek uyku hapı gibi olan muz, serotonin ve melatonin içerir. Bunun yanında magnezyumu da içerdiğinden kaslarınızı gevşetip, insanı rahatlatır. Ilık süt: En çok bilinen uyku getiricilerden biridir. Süt içeriğinde bulunan ve tripsin etkisiyle serbestlenen ve organizma için gerekli bir amino asit olan triptofan sayesinde beyniniz yatışır ve daha sağlıklı bir uyku hali oluşur. Papatya çayı: Uyku getiren gıdalar listesindeki diğer bir gıda ise papatya çayı. Sakinleştirici özelliği sayesinde papatya çayı, kaygılı ve sinirli bir bünyenin en iyi panzehiridir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur. Bal: Bitki çayınızın veya ılık sütünüzün içine atacağınız bir çay kaşığı kadar balın (polen) etkileri hiç de göründüğü kadar küçük değildir. İnsanı gevşetir ve uyku hali oluşur. Patates: Az miktarda fırında pişirilmiş patates iyi bir gece uykusuna yardımcı olabilir. Midenizi yormayacağı gibi, içeriğindeki triptofan sayesinde asit seviyesini düşürür. Etkiyi daha da arttırmak için sütle birlikte püre kıvamına getirip yiyebilirsiniz. Yulaf unu: Yulaf içeriğindeki melatonin sayesinde iyi bir uykunun en iyi ilaçlarındandır. Bir miktar akçaağaç şerbetiyle karıştırırsanız lezzeti ile de sizi büyüleyecektir. Ayrıca yulaf strese karşı da en etkili tahıllardan biridir.