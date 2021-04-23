Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Melikşah'a karşı Tranşah ve Tekiş ittifak yapıyor

TRT 1'in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu', 26 Nisan Pazartesi günü yirmi dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer'in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin yeni bölümünde neler olacak:

Sencer ile Tapar, kılık değiştirmiş ve Şelemzar'a girmeyi başarmıştı. Surların içinde operasyona devam edip Şelemzar'ın kapısını Melikşah'ın ordusuna açmayı başarmıştı. Fakat görünürde ne Melikşah ne de ordusu gelmişti Şelemzar önlerine! Sencer, Tapar ve Alplar o an ölümcül bir cenderenin içine sürüklendiklerini fark etmişler ve etrafları Batıni fedailerince kuşatılmıştı. Sencer, Tapar ve Alplar bu ölüm çıkmazından nasıl kurtulacaklardır?

Sır açılmış; bu giz Selçuklu hanedanına ayan olmuştu! Bunun üzerine Turanşah intikam aramaya Isfahan'a gelmişti. Zira babası Kavurd'un ölümünü bu sırra bağlamakta ve babasının ölümünde baş failin Nizamülmülk olduğunu düşünmekteydi. Bu yüzden Sencer ile Tapar'ın operasyonunun başarıya ulaşabilmesi için süratle Şelemzar'a hareket eden Melikşah'ın önünü Turanşah kesmişti! Turanşah, Nizamülmülk'ü Melikşah'ın önüne getirmiş ve Nizamülmülk'ü öldürmekle tehdit etmişti. Turanşah, Nizamülmülk'ü öldürmeyi başarabilecek midir? Melikşah'a açıkça meydan okuyan Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulabilecek midir?

Öte yandan Turanşah, Melikşah ile baş edebilmek için Tekiş ile ittifaka soyunacaktır. Turanşah ve Tekiş'in ittifakı nelere gebe olacaktır?

Tüm bu kötü gidişata rağmen Melikşah, Şelemzar'ı Hasan Sabbah'ın elinden almayı başarabilecek midir?

Zübeyde'nin başhatunluk makamından alınmaması üzerine haksızlığa uğradığını düşünen ve bunu Melikşah'a açık açık dile getirmekten çekinmeyen Terken, Zübeyde'ye karşı bir oyun kuracak mıdır? Başulu ile Sencer'in hanedanda yer almasının kendisine karşı bir tehlike barındırdığını düşünmesi onu nasıl davranmaya itecektir?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.30'da TRT 1'de…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.