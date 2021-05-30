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Uyanış Büyük Selçuklu'dan görülmemiş çıkış: 18 dakika sürecek!

TRT1'in reytingleri alt üst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, iddialı bir sezon finali yapacak. 18 dakika sürecek olan savaş sahnesi Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi yarın akşam ses getirecek sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçecek. Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı “ilk”lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak.

2021-05-30 14:04:40
Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye seçimlerinde Esed nasıl yüzde 95 oy aldı? İşte görüntüler...

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, Suriye’de yapılan seçimde mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1 olduğunu, kullanılan oyların 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını duyurdu. Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi. Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti. Medyada paylaşılan bir videoda ise, görevliler tarafından Esad lehine işaretlenen seçim pusulalarının seçmene sadece oy sandığına atması için verildiği görülüyor.
Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

Ayasofya Camii'nde İstanbul'un fethi işte böyle kutlandı!

İletişim Başkanlığınca İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü büyük bir çoşku ile kutlandı. Ayasofya ve Galata Kulesi’nde ışık ve mapping gösterileri düzenlendi.
Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Hilal Kaplan ‘’Kabataş Olayını’’ anlattı! Elif Çakır ve İsmail Saymaz'ın samimiyetine dikkat çekti

Gezi olaylarına ilişkin bir video hazırlayan Hilal Kaplan, o dönem Elif Çakır'ın bir röportajı ile Ülke gündemine oturan Kabataş hadisesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail polisinden gazetecilere ve Filistinlilere saldırı

İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gazetecilere ve yerel halka saldırdı.
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