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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

Kafein, çinko, B5 ve B12 vitaminlerinden oluşan içerik hap alındıktan 7 saat sonra kana karışıyor.(Euronews)

Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi
23.03.2022 14:07:47
Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

İsviçreli bir girişim şirketi gece uykusuz kalanların sabah zinde ve dinç kalkmasını sağlayacak bir ilaç geliştirdiğini ileri sürdü.

 
 
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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

Galventa isimli şirket sabah kahve içmeden kendine gelemediğini söyleyenler için bir çözüm üretti.

 
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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

İçeriğinde bazı vitaminler ve kafein olan ilaç uyumadan önce alınıyor. İlacın uykunun ilk saatlerine etki etmeyeceğini, yedi saat sonra etkisini gösterdiğini açıkladı.

 
 
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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

İsveç'te 20 Minutes gazetesine konuşan şirketin tepe yöneticisi Sasha Fritz "Patentli teknolojimiz sayesinde kafein, çinko, B5 ve B12 vitamnlerinden oluşan içerik hap alındıktan 7 saat sonra kana karışıyor" ifadelerini kullandı.

 
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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

Kendisinin de zinde bir şekilde kalkıp diğer insanlar gibi sabahları neşeli olmak istediğini vurgulayan Fritsche, bu amaçla çıktığı yolda hapı hazır hale getirmesinin 6 yıl sürdüğünü belirtti.

 
 
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Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

İçeriğindeki kafein nedeniyle çocuklar ve hamileler için uygun olmayan hapın yedi saatten uzun süre uyumak isteyenler tarafından da kullanılmaması gerekiyor. Fritsche "Hapın etkisi yedinci saatten sonra ertelenemiyor ve o süreden sonra çalışmaya başlıyor," ifadelerini kullandı. Ürünün İsviçre'de 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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