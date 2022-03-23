Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi

İçeriğindeki kafein nedeniyle çocuklar ve hamileler için uygun olmayan hapın yedi saatten uzun süre uyumak isteyenler tarafından da kullanılmaması gerekiyor. Fritsche "Hapın etkisi yedinci saatten sonra ertelenemiyor ve o süreden sonra çalışmaya başlıyor," ifadelerini kullandı. Ürünün İsviçre'de 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.