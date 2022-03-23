Uyandırma hapı: Alındıktan 7 saat sonra etki eden ilaç geliştirildi Kafein, çinko, B5 ve B12 vitaminlerinden oluşan içerik hap alındıktan 7 saat sonra kana karışıyor.(Euronews) 23.03.2022 14:07:47 İsviçreli bir girişim şirketi gece uykusuz kalanların sabah zinde ve dinç kalkmasını sağlayacak bir ilaç geliştirdiğini ileri sürdü. 1 Galventa isimli şirket sabah kahve içmeden kendine gelemediğini söyleyenler için bir çözüm üretti. 2 İçeriğinde bazı vitaminler ve kafein olan ilaç uyumadan önce alınıyor. İlacın uykunun ilk saatlerine etki etmeyeceğini, yedi saat sonra etkisini gösterdiğini açıkladı. 3 İsveç'te 20 Minutes gazetesine konuşan şirketin tepe yöneticisi Sasha Fritz "Patentli teknolojimiz sayesinde kafein, çinko, B5 ve B12 vitamnlerinden oluşan içerik hap alındıktan 7 saat sonra kana karışıyor" ifadelerini kullandı. 4 Kendisinin de zinde bir şekilde kalkıp diğer insanlar gibi sabahları neşeli olmak istediğini vurgulayan Fritsche, bu amaçla çıktığı yolda hapı hazır hale getirmesinin 6 yıl sürdüğünü belirtti. 5 İçeriğindeki kafein nedeniyle çocuklar ve hamileler için uygun olmayan hapın yedi saatten uzun süre uyumak isteyenler tarafından da kullanılmaması gerekiyor. Fritsche "Hapın etkisi yedinci saatten sonra ertelenemiyor ve o süreden sonra çalışmaya başlıyor," ifadelerini kullandı. Ürünün İsviçre'de 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 6