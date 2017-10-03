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Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Tarawneh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh'i kabul etti
03.10.2017 21:11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef Tarawneh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Tarawneh'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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