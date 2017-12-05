Ürdün'den 'acil zirve' çağrısı

06.12.2017 00:04:58

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Tüm dünya 'ABD İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması' konusunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü yapacağı açıklamasına odaklanırken, Ürdün'den dikkat çekici bir çağrı geldi. Ürdün'den Trump'ın bu tutumuna karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ni Kudüs konusunda olağanüstü toplantı yapmaya çağırdı. Bakan es-Safedi, başkan sıfatıyla Arap Birliği ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Türkiye ile bu konuda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.