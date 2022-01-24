Ünlülerden Fatma Girik'e veda mesajları...
Son dakika haberine göre; ünlü oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, oyuncunun vefatını 'Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim' diye paylaştı. Magazin dünyasının ünlü isimleri usta sanatçıya veda mesajları yayınladı...
Usta sanatçı Fatma Girik'ten kötü haber geldi. 79 yaşındaki Fatma Girik tedavisi için Bodrum'dan İstanbul'a gelmişti. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı.
Turanlı paylaşımına, "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
"Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun."
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"Çocukken denetlemeye çıktığında (belediye başkanı iken) sokaklarda karşılaşırdık. Öyle ışık saçan, öyle onurlu duruşu vardı ki son nefesine kadar hep dik... "
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"Türk sinemasının muhteşem oyuncusu, büyük usta, sinemamızın üç yapraklı yoncasının en güzel unsuru, Fatma Girik ablamız da ölümsüz anılarımıza, kalplerimizin en sıcak unutulmazlar köşesine gitmiş, anısına sonsuz saygıyla, Türkiyenin başı sağ olsun."
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GONCA VUSLATERİ
"Kadın Hamletim.. canımızın içi..başımız sağ olsun..."
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FİLİZ AKIN
"Şimdi daha haberin şokundayım. Herhalde yanlış duydum diyorum. Olmuyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar geliyor. Ah benim dobra arkadaşım. Daha yeni Instagram sayfası açtı diye paylaşmıştık. Bunları gözlerimden yaşlar akarken yazıyorum. Ben şimdi kime 'Menekşe Gözlüm' diyeceğim."
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ALİ SUNAL
"Ah Fatma Girik... Babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo'mun isim annesi. Aldığınız künye hala Ezo'nun bileğinde. Bizim için çok değerliydiniz çok değerlisiniz ve hep çok değerli olacaksınız…"
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