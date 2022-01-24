Ünlülerden Fatma Girik'e veda mesajları...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Artık yonca üç yapraklı …. Birlikte çalışırken sete en erken hep Fatma Hanım gelirdi… Seti çalışmayı hep çok sevdi… Biz de sizi çok sevdik Fatma Hanım… Yattığınız yer nur olsun…Huzur içinde uyuyun."