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Ünlü pizzacıda şok eden görüntüler: Pizza tahtalarını yerde yıkadılar

Türkiye'de birçok şubesi olan ünlü pizza zincirinin bir mağazasında müşterilerin üzerinde yemek yedikleri pizza tahtaları terliklerle yerlerde yıkandı.

2022-09-20 12:13:06

Ülke çapınca yaklaşık 600 şubesi bulunan ünlü pizza markasının bir şubesinde çekilen görüntüler tartışma yarattı. Bir şube çalışanı terlikleriyle yerlere atılan tahta tabakları, tazyikli suyla yıkadı.

Aykırı gazetesinin haberine göre, görüntülerin hangi şubede çekildiği tespit edilemedi. Görüntülerdeki kişinin firmanın resmi personel kıyafetlerini giydiği görülürken yıkanan tahta tabaklar bir süre sonra tekrar içeriye götürüldü.

FİRMADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüntülerin ardından, gözlerin çevrildiği pizza firmasından açıklama bekleniyor.

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