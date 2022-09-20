Ünlü pizzacıda şok eden görüntüler: Pizza tahtalarını yerde yıkadılar

Dijital dünyada iş imkanı daha fazla Yusuf Kenan Çalık'tan Timetürk'e özel açıklamalar

Eski sunucu Yusuf Kenan Çalık, sunuculuk günlerini geçtiğimiz yıl kasım ayında sonlandırdığı açıklamıştı. Daha sonrasında birçok farklı dijital mecrada ve son olarak Aspor ekranlarında seyirci ile buluşan Yusuf Kenan Çalık, Timetürk'te yayınlanan Cem Arslan ile Timetürk Spor'un konuğu oldu.