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Ünlü Influencer Burak Özkoçak “Marka Değerleri Belirlenirken Artık”

Sosyal medyada influencer olarak çalışmalarına devam eden Burak Özkoçak, firmaların marka değerlerini yükseltmek için sosyal medyaya tahmin edilenden daha fazla ihtiyacı olduğunu “Artık firmaların marka değeri belirlenirken sosyal medya hesapları da hesaba katılıyor. O nedenle firmaların sosyal sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Öyle bir dönemdeyiz ki neredeyse dijital dünyaya varlık göstermeyen işletmeler yok kabul edilecek. Bu bağlamda eğer marka değerinizi artırmak istiyorsanız sosyal medyanızı bir profesyonelin usta ellerine teslim etmelisiniz.” Şeklindeki sözleriyle ifade etti.

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23.04.2021 22:59:02
Ünlü Influencer Burak Özkoçak “Marka Değerleri Belirlenirken Artık”

Sosyal Medya Artık Hayatımızın Kılcal Damarlarında Dolaşmaktadır

Kendisi firmaların ürün tanıtımlarını kendi sosyal medya üzerinden yapan bir influencer. Buna rağmen işletmelerin bununla yetinmeyip kendi sosyal medya hesaplarını bir sosyal medya uzmanına teslim etmeleri gerektiğini söyledi. Kendisi de bu alanda uzmanlaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen Burak Özkoçak, “Sosyal medya artık hayatımızın kılcal damarlarında dolaşmaktadır. Bu kadar yaygın bir şekilde kullanılan platformlarda varlığını göstermeyen işletmeler zamanla piyasadan silinmeye mahkûmdur. En küçük ticari işletme diyeceğimiz mahalle bakkalı dahi sosyal medyada varlık göstermek zorunda. Yoksa mahalledeki müşterileri büyük marketlere kaptırması kaçınılmaz.” dedi.

Burak Özkoçak ayrıca “Sosyal medya düne kadar gençlerin arkadaş edindiği ve birbirinden haber aldığı bir platformken reklam dünyası tarafından keşfedilmesi ile Pazar haline geldi. Eskiden gazete, dergi ve TV reklamlarında boy gösteren koca koca şirketler, artık sosyal medya üzerinden ürün ve koleksiyon tanıtımı yapmaktadır. Hal böyle olunca hemen her şirket sosyal medyada varlığını göstermek zorunda kaldı” sözleriyle sosyal medyanın nasıl bu kadar popüler olduğuna da değindi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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