Üniversiteliler, mahalle bekçiliğine büyük ilgi gösterdi

06.12.2017 14:55:43

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığı aracılığı ile yaptığı KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alındı.



Kaymakamlıklarda 5 Aralık'ta başlayan sözlü sınavlar 13 Aralık'ta tamamlanacak. Yazılı sınavlar ise, 24 Aralık'ta yapılacak. Esenyurt ve Küçükçekmece'ye ise 100 'er bekçi alınacak. En az bekçi kadrosu 6 kadro ile Şile'ye tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 'Gece Kartalları' olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de eğitim vereceği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilecek mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyacak.

ADAYLARINDAN 8'İ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ



DHA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, önümüzdeki yılın başlarında görev verilecek 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için 9 bin 980 başvuru yapıldı. Bekçi adaylarından 7 bin 645'ini lise mezunlarını oluştururken, ön lisans diplomalı bin 157, lisans diplomalı bin 170 ve yüksek lisans mezunu 8 aday da bu görev için aday oldu. Lisans üstü eğitimli 8 bekçi adayından ikisinin Ümraniye, diğerlerinin ise Bahçelievler, Şişli, Sarıyer, Bakırköy, Arnavutköy ve Çatalca'da olduğu ifade edildi.

70 PUAN ALAN BAŞARILI SAYILACAK



Adaylardan bazıları özel güvenlik görevlisi olduklarını belirtirken, adaylardan biri sınavı kazanarak göreve başlaması halinde en fazla mücadele edeceği konuların başında sokaktaki uyuşturucu satıcıları olacağını söyledi. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralık'ta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçi adaylarının erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranmıştı.



Ayrıca adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından gün almamaları görev yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor.