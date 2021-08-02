Ümraniye'de kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Olay saat 06.30 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi NATO yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.