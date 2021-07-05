Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın

Küçük Elanur, Erdoğan'ın ziyaretinde yaşadığı mutluluğu anlattı

Sakarya'da yaşayan 11 yaşındaki Elanur Altun, koluna kaynar su dökülmesi üzerine 30 Haziran Çarşamba günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cuma günü açılışını yaptığı hastanede, aralarında Elanur'un da bulunduğu hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, onlara hediyeler verdi. Hastanede tedavisi süren ve anneannesinin refakat ettiği Elanur Altun, hastane görevlilerinin kendisine çok iyi baktıklarını söyledi.