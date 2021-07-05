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Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın

Ümraniye'de izolasyon çalışmalarının yapıldığı 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2021-07-05 19:08:12
7 ülkeden özel kuvvet askerlerinin 'Anadolu-21' tatbikatı

7 ülkeden özel kuvvet askerlerinin 'Anadolu-21' tatbikatı

MSB'nin paylaşımıyla duyurulan 7 ülkenin özel kuvvet askerlerinden 'Anadolu-21' tatbikatında Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan Özel Kuvvetleri, Ankara’da tatbikat yaptı. 28 Haziran 2021’de başlayan Anadolu-21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı’na Kosova ve Moğolistan da özel gözlemci olarak katıldı. Türkiye Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara’da özel kuvvet tatbikatı gerçekleşti. Özel Kuvvetler unsurları arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirme amacı taşıyan tatbikatta, birlikte hareket icrasına yönelik tatbikat operasyonları yürütüldü.
Tiflis'te 'LGBT ofisi'ne baskın görüntüleri

Tiflis'te 'LGBT ofisi'ne baskın görüntüleri

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, LGBT’lilerin ‘onur yürüyüşü’nün düzenlenmemesi için binlerce kişi protesto yürüyüşü düzenledi. LGBT karşıtı göstericiler LGBT ofisine basarak binayı tahrip etti, 2 kişi yaralandı. Olaylar nedeniyle LGBT yürüyüşü iptal edildi
Küçük Elanur, Erdoğan'ın ziyaretinde yaşadığı mutluluğu anlattı

Küçük Elanur, Erdoğan'ın ziyaretinde yaşadığı mutluluğu anlattı

Sakarya'da yaşayan 11 yaşındaki Elanur Altun, koluna kaynar su dökülmesi üzerine 30 Haziran Çarşamba günü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Çocuk Cerrahisi Servisi'nde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cuma günü açılışını yaptığı hastanede, aralarında Elanur'un da bulunduğu hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, onlara hediyeler verdi. Hastanede tedavisi süren ve anneannesinin refakat ettiği Elanur Altun, hastane görevlilerinin kendisine çok iyi baktıklarını söyledi.
Kazak sanatçı Musayev Horma Kanyonu'nu dombralı türküsü ile geçti

Kazak sanatçı Musayev Horma Kanyonu'nu dombralı türküsü ile geçti

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ve ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in 'Son Turnalar Giderken' kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
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