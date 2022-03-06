Ümit Özdağ'dan Diyanet'e: Sizin arkanızda namaza durmak günah'
Diyanet’in evlenecek olan Suriyeli gençlere yönelik çeyiz yardımına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Diyanet'in arkasında namaza durmak günah.' dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBN Türk canlı yayınında Hulki Cevizoğlu'na konuştu.
Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli vatandaşlara yönelik çeyiz yardımını eleştirerek, "Sizin arkanızda namaza durmak günah be." dedi.
Cevizoğlu'nun, “bizden dünya insanlık dersi alsın' yorumu üzerine ‘bu ülkede insanlar aç' diyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Sizin arkanızda namaza durmak günah be. Bu ülkede insanlar aç, bu ülkede ekonomik sıkıntıdan intihar eden anneler babalar var. Hal böyleyken milletin gözünün içine bakmaya utanmıyor musunuz siz? Nasıl çeyiz yardımı yaparsınız? Bir Türk ailesine yapsanıza çeyiz yardımı. Alay mı ediyorsunuz bu milletle? Milletin gerçek gündemi bu.”