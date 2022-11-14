Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na: Olan biteni anlat be adam

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı nedeniyle basına konuştu. Özdağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na tepki göstererek 'Başbakanlık yaptın, 2015 yılında neler olduğunu çık anlat. Sen sustuğun için insanlar ölüyor' ifadelerini kullandı.

BASIN AÇIKLAMASINDA DAVUTOĞLU'NA SESLENDİ

Özdağ, beraberindeki heyetle basın açıklamasında bulundu. Eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seslenen Özdağ, "Biz Zafer Partisi olarak, yeni bir Haziran-Kasım Dönemi yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Ahmet, sen sustuğun için insanlar ölüyor. Korkma, çık Haziran, Kasım arasında ne oldu anlat" dedi.