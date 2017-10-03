Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklara başladı

03.10.2017 16:02:52

Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim Salı günü ise Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak ay-yıldızlıların, teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde çalışmalara başladığı bildirildi.

Milli takımın, bu akşam Yunanistan'ın başkenti Atina üzerinden Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrine gideceği belirtildi.