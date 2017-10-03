Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklara başladı
03.10.2017 16:02:52
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim Salı günü ise Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak ay-yıldızlıların, teknik direktör Abdullah Ercan yönetiminde çalışmalara başladığı bildirildi.
Milli takımın, bu akşam Yunanistan'ın başkenti Atina üzerinden Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrine gideceği belirtildi.