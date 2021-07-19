Ümit Besen kimdir?

Ümit Besen, Türk arabesk ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden biridir. Çıkardığı şarkılar ile özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda müzik piyasasına damga vuran Ümit Besen, halen günümüzde sevilerek dinlenen birçok şarkıya sahiptir. Hayranları tarafından sevilerek takip edilen Ümit Besen’in sanat kariyeri kadar yaşam hikayesi de birçok kişi tarafından araştırma konusu olmaktadır. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile Ümit Besen’in hayat hikayesi…

Ümit Besen 14 Ekim 1956 yılında Osmaniye'de dünyaya gözlerini açmıştır. Henüz küçük bir çocukken melodika çalmaya başlayan Ümit Besen, lise yıllarında ilk kez klavye çalmaya başlamıştır. Henüz liseye giden bir genç iken Tayfunlar adını verdiği orkestrasını kurmuştur. Bu orkestra vasıtasıyla müzik kariyerini oldukça ilerleten Besen, şarkılar da seslendirmeye başlamıştır. Müzik kariyeri için lise eğitimine devam etmeyen Ümit Besen, okulu temelli olarak terk etmiştir. Okulu terk ettikten sonra, 1976'da Kütahya'ya askerliğe giden Ümit Besen, burada bir komutan tarafından dinlenmiştir ve komutan onun yaptığı müziği beğenince Besen'i Zonguldak'a naklettirmiştir. Askerlikten sonra Adana'ya dönen Besen, burada gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. Bu çalışma sürecinde dönemin ünlü futbolcularından Metin Oktay, Besen'in çalıştığı kulüplerden birinde eğlenirken onu keşfederek İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına önermiştir. Bu olaydan sonra İstanbul'da Köşem Bistro adı verilen bir mekanda sahne alan Besen, ilk plak kaydını da 1980 yılında henüz 24 yaşındayken Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte çıkarmıştır. Çıkardığı bu plak ile oldukça popülaritesi artan Besen, yeni eserleri ile de oldukça ses getirmiştir.

Yaptığı birçok şarkıyla müzik listelerinde hit olan Besen, Nikah Masası şarkısıyla oldukça popüler olmuştur. 2015 yılında bu unutulmaz şarkıyı Enbe Orkestrası ve Ajda Pekkan ile birlikte düet yapmıştır.

2016 yılında farklı bir albüm çalışmasıyla sevenlerinin karşısına çıkan Ümit Besen, DMC'den çıkardığı Başka albümü ile bir dönem çok sevilen şarkılarını rock tarzında yeniden söylemiştir. Bu albümü de oldukça sevilen Besen, Feridun Düzağaç, Pamela ve Cem Adrian gibi ünlü müzisyenler ile de çalışmıştır. Bunun yanı sıra Ümit Besen Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band gibi ünlü isimlerin sevilen rock şarkılarına da albümünde yer ayırmıştır.

Ümit Besen Emel Özçelik ile mutlu bir evliliğe sahiptir ve bu evlilikten birde kızı bulunmaktadır.

Ümit Besen'in çıkardığı albümler nelerdir?

Şikayetim Var (1980)

Islak mendil (1981)

Bayramın Olsun (1982)

İkimizin Yerine (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Bir Akşam Üstü (1984)

Vazgeçtim Senden (1985)

I Love You (1986)

Deli Gönlüm (1987)

Halk Konseri 1 (1987)

Aşk Burcu (1988)

Müzikli Bir Masal (1989)

Bir Tanesin Sen (1990)

Son Şarkı (1991)

Gökkuşağı (1992)

İkimiz De Sevdik (1993)

Görüşürüz (1994)

Yalnız Kaldım (1995)

Yağmur Var Gözlerimde (1996)

Hadi Git (1997)

Nostalji (1998)

Bizim Hikayemiz (2000)

Dokunsalar Ağlarım (2001)

O Gece (2003)

Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)

İyi Günde Kötü Günde (2008)

Garaj Konserleri (2013)

Ümit Besen 2014 (2014)

Başka (2016)

Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)

Ümit Besen'in yer aldığı filmler

Islak Mendil (1982)

Nikah Masası (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Sevmek Yeniden Doğmak (1984)

Bir Akşam Üstü (1985)

Unutursun Diye (1985)

Vazgeçtim Senden (1985)

Seni Seviyorum (1986)

Sevda Rüzgarı (1986)

Ağlama (1986)

Şoför Parçası (1987)

Baba Yüreği (1987)

Olur Olur (2014)