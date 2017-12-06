06.12.2017 19:00:17

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) standartlarına uygun bir şekilde uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği temelinde faaliyetlerini sürdürmeye ve teşkilatın iş birliği hedefi doğrultusunda küresel havacılık sistemine katkı sağlamaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Arslan, yayımladığı 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü mesajında, Türk sivil havacılığının on beş yıldır istikrarlı bir biçimde çift haneli rakamlarla büyüyerek 2023 hedeflerine adım adım yaklaştığını belirtti.

Bakan Arslan, ICAO'nun kuruluş günü 7 Aralık tarihinin Uluslararası Sivil Havacılık Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Bu yıl havalimanlarımız, yolcu sayısı ve uçak trafiği bakımından her ay yeni bir rekora imza atıyor. Avrupa'nın yolcu sayısını en fazla artıran ilk beş havalimanı içinde dört tanesinin bizim havalimanlarımızın olması, Avrupa havacılığının büyüme rakamlarına en fazla katkı veren ülke olduğumuzu göstermesi bakımından gurur verici bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin sivil havacılıktaki ilerlemesini tüm hızıyla sürdüreceğini aktaran Arslan, "Dünya Hava Taşımacıları Birliği (IATA) 2036 havacılık öngörülerine göre, Türkiye gelecek 20 yıl içinde dünyanın en büyük ilk on pazarından biri haline gelecek ve büyüme hızı bakımından da ilk beş ülke içinde yer alacaktır. İstanbul yeni havalimanı gibi dünyanın hayranlıkla izlediği büyük yatırımları hayata geçirerek, sivil havacılığımızdaki büyüme potansiyelinin sürdürülebilir olması için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, dünya ölçeğinde havacılıkta bir merkez haline gelerek küresel havacılığın zirvesindeki ülkeler konumuna yükseldiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, kurucu üyesi olduğu ICAO'nun Genel Konsey üyeliğine geçtiğimiz yıl seçilerek bu başarıları taçlandırmış ve küresel havacılığın merkezinde karar alma süreçlerine dahil olmuştur. Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi, ICAO standartlarına uygun bir şekilde uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği temelinde faaliyetlerini sürdürmeye ve teşkilatın iş birliği hedefi doğrultusunda küresel havacılık sistemine katkı sağlamaya devam edecektir. Ülkemiz adına bu önemli başarıların elde edilmesine katkısı olan kurum ve kuruluşlarımıza, Türk sivil havacılık sektörünün değerli çalışanlarına bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor, ICAO Genel Konsey üyesi olarak, üye ülkelerin başta olmak üzere tüm havacılık çalışanlarının 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü kutluyorum."























