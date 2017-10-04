Uluslararası öğrenciler, eğitim-öğretim yılına Boğaz turuyla başladı

04.10.2017 16:36:28

Dünyanın 52 farklı ülkesinden Türkiye'ye eğitim için gelen 368 öğrenci, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) 1. Bölge Koordinatörlüğü'nce düzenlenen Boğaz Gezisi ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı.

UDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Paşa Limanı İskelesi ve Eminönü Evliya Çelebi İskelesi'nden alınan öğrencilerin katılımıyla Üsküdar Belediyesi Valide Sultan gemisinde gerçekleşen programda, tanıtım sinevizyonunun ardından yeni katılan öğrencilere UDEF faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

UDEF Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Mehmet Enes Arıkan'ın selamlama konuşması yaptığı etkinlikte, misafir öğrencilere çay ve simit ikram edilirken, şehri anlatan rehber eşliğinde İstanbul Boğazı'nda tur atıldı.

Misafir öğrencilerin şehre oryantasyonun ve birbirleriyle kaynaşmasının hedeflendiği organizasyonda, öğrencilere Avrupa Yakası'nda sırasıyla Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Yıldız Parkı, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Rumeli Hisarı, Emirgan, İstinye, Anadolu Yakası'nda ise Mihrabat Korusu, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Beylerbeyi Sarayı, Fethi Paşa Korusu ve Üsküdar anlatıldı.