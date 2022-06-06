DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,5944 ₺

EURO

17,8575 ₺

ALTIN

990,30 ₺

BİST

2.643,92 ₺

Uluslararası Kurban sempozyumu tamamlandı

İHH, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumdaki 9 oturumda 45 akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi çeşitli konularda sunum gerçekleştirdi.

2022-06-06 14:43:27

2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Kurban temasıyla 3-5 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyum, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Sempozyum protokol konuşmalarıyla başladı

Sempozyumun ilk gününde;Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Mûsikîsi Korosu tarafından Mûsikî Dinletisi düzenlendi. Sonrasında protokol konuşmalarına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman konuşma yaptı.

Akademisyenler ve STK temsilcileri katılacak

Onursal Başkanlıklarını İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yaptığı sempozyumun Düzenleme Kurulu'nda akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 18 isim yer aldı.7 farklı ülkeden katılımcının hazır bulunduğuSempozyumunBilim Kurulu'nda ise, 12 farklı üniversiteden 30 akademisyen görev aldı.

İkinci gün 5 oturum düzenlendi

Sempozyumun ikinci gününde ise, 5 farklı oturum gerçekleştirildi. 28 akademisyenin söz aldığı oturumlarda, “Kurbanın Tarihçesi”, “Klasik Fıkıh Doktrininde Kurban”, “Diğer Fıhkî Mezheplerde Kurban”, “Bireysel, Toplumsal ve İktisadî Açıdan Kurban” ve “Kurbanla İlgili Güncel Meseleler” gibi çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Farklı konularda sunumlar yapıldı

Sempozyumun üçüncü ve son gününde ise, 4 farklı oturumda akademi camiasından ve sivil toplum kuruluşlarından 17 katılımcı dinleyicilere hitap etti. Üçüncü günün ilk oturumunda, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yusuf Bilgin, “İHH'nın Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban Çalışmalarında Usul ve Uygulamalar”, İNSAMER Başkanı Dr. Ahmet Emin Dağ ise, “Yurtdışında Kurban Çalışmalarının Toplumsal Çıktılarına Dair Bir Değerlendirme” başlıklarıyla ilgili sunum yaptı. Oturumlarda, “Yurtiçinde Kurban Uygulamaları”, “Yurtdışında Kurban Uygulamaları”, “Sivil Toplum Kuruluşları” gibi ana başlıklar altında çok sayıda konu konuşuldu. Dördüncü ve son oturum ise, “Genel Değerlendirme Oturumu” olarak gerçekleştirildi.

Ucuz konut için müjde ayı

Ucuz konut için müjde ayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 81 ilde hayata geçireceği projelerin detayları bu ay açıklanacak.
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e saldırı şoku!

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'e saldırı şoku!

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.
Çocukken bindi, bir daha inmedi

Çocukken bindi, bir daha inmedi

Çocukluk hevesi bisiklet, vazgeçemediği ulaşım aracı oldu
Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti

Sarıgül “agresif dil” keşfinde çıtayı yükseltti

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün bu kez kutu kola ile gündeme geldi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş