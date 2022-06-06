Uluslararası Kurban sempozyumu tamamlandı

İHH, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumdaki 9 oturumda 45 akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi çeşitli konularda sunum gerçekleştirdi.

2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu, Kurban temasıyla 3-5 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyum, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Sempozyum protokol konuşmalarıyla başladı

Sempozyumun ilk gününde;Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Mûsikîsi Korosu tarafından Mûsikî Dinletisi düzenlendi. Sonrasında protokol konuşmalarına geçildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman konuşma yaptı.

Akademisyenler ve STK temsilcileri katılacak

Onursal Başkanlıklarını İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın yaptığı sempozyumun Düzenleme Kurulu'nda akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 18 isim yer aldı.7 farklı ülkeden katılımcının hazır bulunduğuSempozyumunBilim Kurulu'nda ise, 12 farklı üniversiteden 30 akademisyen görev aldı.

İkinci gün 5 oturum düzenlendi

Sempozyumun ikinci gününde ise, 5 farklı oturum gerçekleştirildi. 28 akademisyenin söz aldığı oturumlarda, “Kurbanın Tarihçesi”, “Klasik Fıkıh Doktrininde Kurban”, “Diğer Fıhkî Mezheplerde Kurban”, “Bireysel, Toplumsal ve İktisadî Açıdan Kurban” ve “Kurbanla İlgili Güncel Meseleler” gibi çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

Farklı konularda sunumlar yapıldı

Sempozyumun üçüncü ve son gününde ise, 4 farklı oturumda akademi camiasından ve sivil toplum kuruluşlarından 17 katılımcı dinleyicilere hitap etti. Üçüncü günün ilk oturumunda, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Yusuf Bilgin, “İHH'nın Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban Çalışmalarında Usul ve Uygulamalar”, İNSAMER Başkanı Dr. Ahmet Emin Dağ ise, “Yurtdışında Kurban Çalışmalarının Toplumsal Çıktılarına Dair Bir Değerlendirme” başlıklarıyla ilgili sunum yaptı. Oturumlarda, “Yurtiçinde Kurban Uygulamaları”, “Yurtdışında Kurban Uygulamaları”, “Sivil Toplum Kuruluşları” gibi ana başlıklar altında çok sayıda konu konuşuldu. Dördüncü ve son oturum ise, “Genel Değerlendirme Oturumu” olarak gerçekleştirildi.