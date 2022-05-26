DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,3513 ₺

EURO

17,5614 ₺

ALTIN

971,73 ₺

BİST

2.444,31 ₺

Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Wushu’da Türkiye derecesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Sakarya’da düzenlenen Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası Müsabakaları kapsamında, Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisindeki Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye 2’nciliği, 3’üncülüğü ve ilk 5’e iki isim daha yazdırarak 4 ayrı derece aldı.

2022-05-26 15:02:31

Hatay'da bulunan Reyhanlı Eğitim Kampüsü içerisindeki Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

Müsabakaların sonucuna göre Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 4 farklı Türkiye derecesi aldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun mindere çıktığı müsabakalarda,Uluslararası Ebu Ubeyde Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Saad Saied Eisa, Erkek Daoshu kategorisinde Türkiye 2'ncisi, Hasan Hac Derviş ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

IMG_9420

Yine okulun öğrencilerinden Amr Eltebban ve Ahmed Yusuf Dinçer ise müsabakalardaki performanslarıyla Türkiye sıralamasında ilk 5'e girdi.

Reyhanlı Eğitim Kampüsü Müdürü Hamza Dinçer, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik olarak uygulanan bütünsel eğitim modelinin birçok alanda olduğu gibi spor kategorisinde de olumlu sonuçlar getirdiğiniifade etti.

IMG_9411

Dinçer, müsabakalarda derece alan öğrencileri tebrik ederek, şöyle konuştu:

‘‘İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Kampüsü'müzde, öğrencilerimiz için birçok eğitim programı uyguluyoruz. Fiziksel ve zihinsel gelişim için çok önemli olan spor alanında da eğitim vererek öğrencilerimizin kendi yeteneklerine göre bir branşa yönelmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Wushu Taolu Küçükler Türkiye Şampiyonası'na katılan öğrencilerimizden 4'ü önemli dereceler aldı. Kendilerini tebrik ederek, bu başarılarının devamını diliyoruz.'' dedi.

Müsabakalarda Türkiye 2'ncisi olan Saad Saied Eisa, aldığı başarıdan ötürü çok mutlu olduğunu belirterek, ‘‘Almış olduğum bu derece nedeniyle tüm öğretmenlerime ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler ve hep destek oldular.'' diye konuştu.

Türkiye 3'üncülüğü alan Hasan Hac Derviş ise almış olduğu madalyayı, öğretmen ve arkadaşlarına armağan ettiğini söyledi.

Ali Koç’tan Kütahyalı’ya: Sabun gibisin valla

Ali Koç’tan Kütahyalı’ya: Sabun gibisin valla

Ali Koç, geçmişte FETÖ hakkındaki övgülerini hatırlattığı gazeteci Kütahyalı’nın bir anda bağırması üzerine Koç, “Sabun gibisin, ele avuca gelmiyorsun' dedi.
Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi başlıyor

Türkiye’nin ilk insanlı uzay görevi başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevini başlattığını bildirdi.
'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

'TEKNOFEST Azerbaycan' için hazırlıklar sürüyor

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Bakü semalarında deneme uçuşları yaptı.
Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Iğdır'ın Testere Vadisi'ndeki kayalıklar FPV dron ile görüntülendi

Tuzluca ilçesine bağlı Göktaş köyünde bulunan vadi, yamaçlarında birbirinden farklı yüksekliklerde yüzlerce dik kayayı barındırıyor.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş