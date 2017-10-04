Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD) kapılarını açtı

04.10.2017 11:59:06

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren firmaların katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Alanında Avrupa'nın en büyük ikinci, Türkiye'nin ise en büyük ayakkabı fuarı olan AYMOD'da 1000'i aşkın markanın katılımıyla, yaz sezonuna ait kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik ve modern binlerce yeni model sergileniyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Süleyman Gürsoy, "Ustalara Saygı" projesine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden davet ettikleri ayakkabı ustalarının fuar boyunca el emeği, göz nuru yöresel ayakkabılar yapacaklarını bildirdi.

Kültür mirası olan ayakkabılar yapan ustaların sayısının gün geçtikçe azaldığının altını çizen Gürsoy, "TASD olarak düzenlediğimiz AYMOD Fuarı ile yerli ve yabancı yatırımcılarla bu ustaları bir araya getirmiş olduk. 'Ustalara Saygı' projesi kapsamında değerli kültür mirasımızı geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Harry Potter ve Truva filmleri için çarık yapan Kahramanmaraşlı ustamız, Aydın Efe'lerinin körüklü çizmelerini yapan ustamız, Samsun Çarşamba yöresine ait yumurta topuk ayakkabı yapan ustamız, Bodrum sandaleti yapan ustamız ve Gaziantep yöresine ait yemeni yapan ustamız fuar boyunca ayakkabı kültürünü anlatacak, bu özel ayakkabıları canlı olarak yaparak ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Fuarın sonunda da bu ustalarımıza ödül vereceğiz." diye konuştu.

Gürsoy, AYMOD'un birçok yerli ve yabancı yatırımcının buluşma noktası olduğunu belirterek, bu yıl özellikle yabancı katılımcıların ilgisinin çok yoğun olduğunu söyledi.

Fuarın 80 ülkeden 600 alım heyetine ev sahipliği yaptığını bildiren Gürsoy, fuarda 400'ün üzerinde katılımcı ve 1000'den fazla markayla yaz sezonuna ait kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik ve modern 10 bin modelin sergilendiğini kaydetti.

Türkiye'nin en yaşlı ayakkabı ustası "Çakır Efe" lakaplı 83 yaşında yaşındaki Zeki Avcıoğlu da 70 yıldan bu yana Aydın'ın Söke ilçesinde körüklü çizme yaptığını belirterek, yaptıklarını tasarımların dünyaya tanıtılması ve yeni çırakların yetişmesi gerektiğini vurguladı.





- "Ayakkabının Zamanda Yolculuğu" sergisi





Fuar kapsamında düzenlenen "Ayakkabının Zamanda Yolculuğu" sergisinde, III. Selim'in Topkapı Sarayı'nda sergilenen çizmesinin bir benzeri, Osmanlı nalınları, Şehzade Ediği, Çanakkale Savaşı'nda giyilmiş subay çizmesi, Noel Baba çizmesi ve folklorik çarıklar gibi tarihi 45 çift ayakkabı ilk kez sergileniyor.

20 bin ziyaretçi hedefiyle organize edilen fuarda, Almanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Beyrut, Ermenistan, Dubai, Fransa, Hırvatistan, Irak, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Çin, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Afrika ülkelerinin de aralarında bulunduğu 80 ülkeden 600 alım heyeti ağırlanıyor.

CNR Expo Yeşilköy'de bu yıl 58'inci kez düzenlenen fuar, 7 Ekim Cumartesi sona erecek.

