Uluslararası 13. Dergi Günleri fuarı açıldı

Uluslararası dergicilik faaliyetlerine ev sahipliği yapan Dergi Günleri, Sirkeci Tren Garı'nda 13'üncü açılışını yaptı

29 Eylül-2 Ekim Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen 13. Dergi Günleri dergi severlerin ziyaretine açıldı.

Yazar Asım Gültekin'in öncülüğüyle başlayan Türkiye'nin ilk dergi fuarı olan Dergi Günleri, bu yılki açılışını yazar Mevlanan İdris anısına duyuruldu.

"Artık Asım yok ama fuar devam ediyor."

Dergi fuarına destekte bulunan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bu yılki fuar haberi paylaşımında iki ismi andı.

Turan, Haziran ayında vefat eden ve geçen yılki dergi fuarı açılışında konuşan yazar Mevlana İdris'i anarken, İdris'in de aynı açılışta 2020 yılında vefat eden Asım Gültekin'i anlattığını hatırlattı.

Turan, "Geçtiğimiz yıl Mevlana İdris bizlere Asım Gültekin'i ve dergi fuarını işte böyle anlatmıştı" dedi.

Dergi severlere Sirkeci'deki fuara davette bulunan başkan Turan, "iş birliği ile rahmetli Mevlana İdris anısına düzenlediğimiz 13. Dergi Günleri bugün başlıyor" ifadesini kullandı