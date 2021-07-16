Uludağ eteklerindeki servet: Yaban mersini

Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç sağlıyor. Yurt dışında 'blueberry' olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor. Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde üretilen yaban mersini, yüksek getirisiyle yüzleri güldürüyor.