Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'

İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf tartışma konusu oldu. Elinde kalaşnikofla çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Güzelay'ın fotoğrafı, kimi kesim tarafından eleştirilirken, kimi kesim tarafından da beğeni topladı.

Fotoğrafta, arkalarına MHP flamasını alan Güzelay ve Kağıthane Ülkü Ocakları Başkanı Engin Kayacık'ın, ellerinde birer otomatik silahla poz verdiği görülüyor.

"5 BİN ÜLKÜCÜ KERKÜK İÇİN HAZIR"

Instagram'da paylaşılan fotoğrafın açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır".. 5000 Ülkücü KERKÜK'e gitmek için hazırdır..”

DEVLET BAHÇELİ DE SÖYLEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de daha önceki açıklamalarında, Kerkük'e gitmek üzere 5 bin ülkücünün hazır olduğunu ifade etmişti. Bahçeli, "Can, mal ve vatan güvenliklerine destek vermek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda ‘en az beş bin Ülkücü gönüllü' başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir" dedi.

