Ukraynalılara Rus silahı Kalaşnikof ile eğitim

Akşener: Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener 8 Mart kadınlar günü için 'Bir kocaman kuyruklu yalan vardır, 'Türk kadını mücadele etmedi' diye, hadi oradan. Bunu söyleyenler bu kadınların bu ülke için verdiği mücadelenin fitresini karşılayamazlar. Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!' ifadelerini kullanarak kadınlara destek verdi.