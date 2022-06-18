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Ukraynalı çiftçiler: Yeni müşteriler arıyoruz

Ukraynalı çiftçiler depolarında kalan ürünün pazarlanması için yeni çözüm yolları arıyor.

2022-06-18 20:44:57

Ukrayna hükümeti ile bazı ülkelerin liderleri "Rusya ablukasına takılan" Odessa Limanı'ndaki binlerce tonluk tahıl stokunun Avrupa ülkelerine ulaştırılması için alternatif güzergah arayışındayken, Ukraynalı çiftçiler depolarında kalan ürünün pazarlanması için yeni çözüm yolları arıyor.

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Bir yandan Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın doğusunda cephe hatlarına yakın köylerdeki halk, saldırı tehlikesine rağmen buğday tarlalarından ayrılmıyor. Luhanks ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna hükümetinin kontrolündeki ilçelerde Rus bombardımanlarının hedefi olan yerleşim yerlerinde halk tüm zorluklara rağmen tarım işleri ile uğraşmayı sürdürüyor.

Büyük buğday depolarının Rus hava saldırılarının hedefi olduğu bölgelerdeki çiftçiler, sahip oldukları ambarları güvenlik gerekçesiyle tanımadıkları kişilere göstermek konusunda tereddüt ediyor. Avrupa için bir tahıl deposu olarak önem taşıyan Ukrayna'da savaş devam ettikçe çiftçiler depolarında geçen yıldan kalan buğday stoklarını satamazken, 20 gün sonra yeni hasada hazırlanıyor.

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"Savaş başlamasaydı ambardaki tüm hasadı şubatta satmış olurduk"

Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehri yakınında yer alan ve kısa bir süre önce Rus bombardımanlarının da hedefi olan Mykolaipillya köyünde yaşayan 34 yaşındaki çiftçi Maksim Vorobyov, AA muhabirine saldırı tehlikesine rağmen tarımla ilgilenmeye devam ettiklerini söyledi. Yaşadıkları köy çevresinde Kramatorsk dahil 3 şehir bulunduğu için savaşın olmadığı dönemde ellerindeki ürünü satmanın çok daha kolay olduğunu aktaran Vorobyov, burada yetiştirilen buğdayın satın alınması için bölgeye büyük şirketlerin geldiğine dikkati çekti.

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Savaş yüzünden bölgedeki lojistik zincirin dağıldığı ve eskisi gibi düzenli işlemediğini kaydeden Vorobyov, "Elimizdeki hasatları saklamak zorundayız. Savaş başlamasaydı depodaki tüm hasadı şubatta satmış olurduk." dedi. Öte yandan tarlalardaki yeni buğdayın toplanması için hazırlık yapmaya başladıklarını da dile getiren Vorobyov, "20 gün sonra yeni ürün toplanacak. Bunun için hazırlık yapıyoruz. Başaklar ilaçlanıyor." diye konuştu.

"Yeni alıcıları araştırıyoruz"

Köydeki deposunda tonlarca buğdayın bulunduğunu ve aynı zamanda hasadı beklediklerini belirten Vorobyov, savaştan olumsuz etkilenen lojistik sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmeye ve yeni alıcılar bulmaya çalıştıklarını ifade etti. Avrupa'ya tahıl ulaştırılması için çeşitli şirketlerin yeni kanallar açtıkları bilgisini paylaşan Vorobyov, Polonya, Moldova ve Romanya'dan Avrupa'nın merkezindeki ülkelere ürünlerin daha kolay bir şekilde ulaştırılabileceğini ifade etti.

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Köyden 15 kilometre uzaklıkta çatışmaların yaşandığını kaydeden Vorobyov, "Elbette büyük riskler var. Bazı aileler bölgeyi terk etti. Ama çoğu çiftçi tarlalarına, hasatlarına sahip çıkıyor." dedi. Elindeki bir miktar tahılı olası "kötü günler" için de sakladıklarını aktaran Vorobyov, "Artık yeni hasat gelecek ve ona göre pazarlamanın yeni yollarına başvuracağız." dedi.

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