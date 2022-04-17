Ukraynalı anne ve kızına sosyal medyadan ulaştı! Samsun'da duygusal buluşma

Ukraynalı aileye sosyal medya üzerinden ulaştığını belirten Öztürk, "Kyra, sosyal medya üzerinden ona ulaştığımda hiç uyuyamadığından bahsetmişti. Sonra 'ben de ne yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Elimden geleni yaptım ve bir şekilde Türk Konsolosluğu ve Büyükelçilik aracılığıyla onlara ulaşıp yardım etmelerini istedim. Kırmadılar, yardım ettiler yol paraları yoktu, gıdaları yoktu her şeyi Türk Konsolosluğu karşıladı. Şu anda da onların sayesinde bugün buradalar. Kyra için çok uğraştım ama emeklerime de değdi. Perşembe gününden beri yoldalar. Bayağı uzun ve yorucu bir yolculuk onlar için. Şimdi evimize gideceğiz banyo yapacaklar, uyuyacaklar, onlara güzel kahvaltı hazırlayacağım" dedi.