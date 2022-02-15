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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Almanya, Ukrayna'ya silah satışını reddediyor. Ancak Rus tehdidi karşısında harekete geçen NATO ülkeleri, Kiev'e binlerce ton silah ve mühimmat gönderiyor. Peki Ukrayna'ya hangi ülkeler, hangi silah ve mühimmatları sevk ediyor? İşte kısa bir özet...

Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
15.02.2022 13:17:28
Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Resnikov, Twitter hesabından neredeyse her gün, heybetli nakliye uçaklarına ait yeni görseller paylaşıyor.

 

 

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Bu sevkiyatlar, sınırdaki devasa Rus askerî yığınağının oluşturduğu tehdit karşısında Ukrayna'yı güçlendirmek için yapılıyor. Ukrayna hükümeti, Batılı ortakların şu ana kadar Kiev'e 1,5 milyar dolarlık askerî yardımda bulunduğunu açıkladı. Almanya ise Ukrayna'ya silah teslimatı yapmayı ısrarla reddediyor.

Peki Ukrayna'ya hangi ülkeler, hangi silah ve mühimmatları sevk ediyor? İşte kısa bir özet...

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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
ABD VE İNGİLTERE'DEN TANKSAVAR FÜZELERİ
 

Resnikov'un Twitter'da coşkuyla paylaştığı resimlerde, ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İngiliz NLAW füzeleri de görülüyor. Her ikisi de yine tatbikatta test ediliyor. Tek kişi tarafından taşınabilen füzeler, küçük boyutları ve düşük ağırlıkları nedeniyle, son derece mobil ve işlevsel silahlar olarak dikkat çekiyor. ABD, 2019'dan bu yana Ukrayna'ya Javelin füzeleri sağlıyor. Kesin sayı hakkında farklı bilgiler telaffuz edilmekle birlikte, özellikle 2021 sonbaharından bu yana yüzlerce füzenin Ukrayna'ya teslim edilmiş olması kuvvetle muhtemel.

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
"DAHA FAZLASINA İHTİYACIMIZ VAR"
 

"Mızrak" anlamına gelen Javelin, dünyanın en modern tanksavar silahı olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bir menzile sahip olan Javelin ile ağır tank ve diğer zırhlı araçları veya sığınak gibi hedefleri kolayca vurmak mümkün. Javelin, daha zayıf zırhlı üstlerine saldırdığı için ağır tankları da yok edebilir. Daha kısa menzilli olan İngiliz yapımı NLAW füzeleri de benzer özelliklere sahip. Londra'nın Kiev yönetimine bu füzelerden son aylarda yaklaşık 2 bin adet gönderdiği bildiriliyor.

 
 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Ukrayna Cumhurbaşkanı'na güvenlik konularında danışmanlık yapan Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Mykola Bielieskov, "Bu sistemler, tam da en çok ihtiyacımız olan şeyler" diyor. DW'ye konuşan Bielieskov, "Çünkü ordu cephaneliğimize entegre olmaları çok kolay. Askerlerimiz bunları kullanmayı çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyor. Bir Rus saldırısı durumunda, kitlesel kullanımları çok etkili olacaktır. Bu yüzden daha fazlasına ihtiyacımız var" değerlendirmesini yapıyor.

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
RUS HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ
 
 

Rus ordusu, özellikle havada Ukrayna ordusuna bariz üstünlük sağlayabilecek kapasitede. Berlin'deki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin güvenlik politikası uzmanı Gustav Gressel, "Bir saldırı durumunda Ruslar, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni tamamen ortadan kaldırarak ve hava savunma sistemlerini bertaraf ederek, iki ila üç gün içinde hava üstünlüğü elde edebilir," şeklinde konuşuyor. Zira Rusya'nın, sadece Ukrayna'dan çok daha fazla uçağı yok. Aynı zamanda Rus Silahlı Kuvvetleri, Sovyet yapımı eski bir teknoloji olduğu için, Ukrayna uçaklarının telsiz iletişimini ve uçaksavar savunma sistemini de takip etme imkanına sahip. Ayrıca Ukraynalı pilotlar, yedek parça eksikliği gerekçesiyle uçakların ihtiyatlı kullanılmasının bir sonucu olarak, Rus pilotlara nazaran daha az uçuş saati tecrübesine sahip.

 
 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

"Tüm bunlar Rus Hava Kuvvetleri'ni üstün kılıyor" diyen güvenlik politikası uzmanı Gressel, DW'ye verdiği mülakatta sözlerini şöyle sürdürüyor: "Hava üstünlüğüne sahip olan taraf, kara kuvvetlerinin de elini güçlendirir. Gerek havadan sağlanacak taarruz desteği ile gerekse İHA'larla yapılacak keşif uçuşlarıyla Ukrayna mevzilerinin yerini tespit etmek suretiyle önemli bir avantaj sağlayabilir. Böylece çatışmaya girmeden önce düşman yıpratılmış olur."

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
ABD VE POLONYA'DAN UÇAKSAVAR FÜZELERİ
 

İşte bu nedenle Ukrayna açısından bakıldığında, hava savunmasının güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Ancak bunu, bugünden yarına başarmak pek mümkün değil.

 
 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Bu gerçekten hareketle daha rasyonel ve ivedi çözümlere odaklanılıyor. Bu noktada manuel hava savunma sistemleri ön plana çıkıyor. Litvanya Başbakan Ingrida Simonyte, geçen Perşembe yaptığı açıklamada, ABD yapımı ve tek kişinin taşıyabildiği Stinger uçaksavar füzelerinin, önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya teslim edileceğini duyurdu. Buna ek olarak Polonya, Kiev'e üç kilometre mesafeye kadar uçakları vurabilen ısı güdümlü GROM uçaksavar sistemini tedarik ediyor. Ukrayna ordusunun cephaneliğinde zaten benzer silahlar olduğundan, GROM ve Stinger için yoğun bir personel eğitimine gerek olmayışı da büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Mykola Bielieskov, "Bu tek kişilik füzeler oldukça yararlı. Rus hava saldırılarının etki gücünü hafifletmek mümkün. Elbette sadece bu sistemleri kullanarak Rus jet ve helikopterlerinin tümünü vuramazsınız. Yine de Rusya'ya çok ağır bir bedel ödetmek mümkün olur."

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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
BAYRAKTAR SİHA
 

Ukrayna, son yıllarda NATO ülkesi Türkiye'den en az 20 adet Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın aldı. Bu drone'lar, Ukrayna tarafından kendi ürettiği motorlarla donatılıyor. Ukrayna ayrıca Bayraktar SİHA'larını üretmek için lisans da aldı. Savunma Bakanı Resnikov, geçen hafta bu araçların üretimini yapacak bir fabrikanın inşa edileceğini duyurdu.Bayraktar insansız hava araçları sadece keşif amaçlı kullanılabileceği gibi, lazer güdümlü bomba ve füzelerle de donatılabiliyor. Yani hem İHA hem SİHA olarak kullanılabiliyor. Geçtiğimiz Ekim ayı sonunda Ukrayna ordusu, Bayraktar kullanarak ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların bir topçu silahını ilk kez imha etti.

 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?
MÜHİMMAT DESTEĞİ
 

Tek kişilik füzeler, miğfer ve çelik yelek gibi koruyucu ekipmanlara ek olarak, şu anda Kiev Havaalanı'na inen nakliye uçaklarındaki sandıklarda bol bol mühimmat da bulunuyor. Bunlar özellikle Ukrayna ordusunun elindeki tüfek ve topçu silahları için gerekiyor. Ana tedarikçiler ise kendilerini de Rus tehdidi altında gören Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Stockholm Barış Enstitüsü SIPRI'ye göre, 2014'ten bu yana, daha önce adı geçen devletlere ek olarak, NATO ülkeleri Kanada ve Fransa da Ukrayna'ya silah tedarik etti. Son haftalarda, özellikle İngiltere ve ABD'den yapılan teslimatlar bariz şekilde arttı. Ukrayna Savunma Bakanı Resnikov'a göre, sadece ABD'den Kiev'e 1300 ton silah ve mühimmat gönderildi.

 
 
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Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Almanya ise Ukrayna'nın tüm ısrarlarına rağmen, bu ülkeye silah sevk etmemekte ısrar ediyor. Kiev'deki Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Mykola Bielieskov, Alman hükümetinin, eski Doğu Almanya'dan kalma dokuz adet obüsün Ukrayna'ya teslimatını engellemesinin "mantıksız" olduğunu söylüyor ve bu tutumun Kiev tarafından asla unutulmayacağını vurguluyor. Berlin hükümeti ise söz konusu tavrını "Almanya'nın, kriz bölgelerine silah göndermeme ilkesi" ile gerekçelendiriyor. Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

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