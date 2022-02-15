Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Tek kişilik füzeler, miğfer ve çelik yelek gibi koruyucu ekipmanlara ek olarak, şu anda Kiev Havaalanı'na inen nakliye uçaklarındaki sandıklarda bol bol mühimmat da bulunuyor. Bunlar özellikle Ukrayna ordusunun elindeki tüfek ve topçu silahları için gerekiyor. Ana tedarikçiler ise kendilerini de Rus tehdidi altında gören Çek Cumhuriyeti ve Polonya. Stockholm Barış Enstitüsü SIPRI'ye göre, 2014'ten bu yana, daha önce adı geçen devletlere ek olarak, NATO ülkeleri Kanada ve Fransa da Ukrayna'ya silah tedarik etti. Son haftalarda, özellikle İngiltere ve ABD'den yapılan teslimatlar bariz şekilde arttı. Ukrayna Savunma Bakanı Resnikov'a göre, sadece ABD'den Kiev'e 1300 ton silah ve mühimmat gönderildi.