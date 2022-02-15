Ukrayna'ya kim hangi silahları tedarik ediyor?

Rus ordusu, özellikle havada Ukrayna ordusuna bariz üstünlük sağlayabilecek kapasitede. Berlin'deki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin güvenlik politikası uzmanı Gustav Gressel, "Bir saldırı durumunda Ruslar, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni tamamen ortadan kaldırarak ve hava savunma sistemlerini bertaraf ederek, iki ila üç gün içinde hava üstünlüğü elde edebilir," şeklinde konuşuyor. Zira Rusya'nın, sadece Ukrayna'dan çok daha fazla uçağı yok. Aynı zamanda Rus Silahlı Kuvvetleri, Sovyet yapımı eski bir teknoloji olduğu için, Ukrayna uçaklarının telsiz iletişimini ve uçaksavar savunma sistemini de takip etme imkanına sahip. Ayrıca Ukraynalı pilotlar, yedek parça eksikliği gerekçesiyle uçakların ihtiyatlı kullanılmasının bir sonucu olarak, Rus pilotlara nazaran daha az uçuş saati tecrübesine sahip.