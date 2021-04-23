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Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca aşısı temini

Ukrayna, AstraZeneca'nın ürettiği koronavirüs aşısından 367 bin doz temin etti.

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23.04.2021 13:33:51
Ukrayna'ya 367 bin doz AstraZeneca aşısı temini

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aşıların, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında temin edildiği belirtildi.

Güney Kore'de üretilen 367 bin AstraZeneca aşısının ülkeye ulaştığı, aşıların ağırlıklı olarak öncelik grupları ve 65 yaş üstü kişilerde kullanılacağı ifade edildi.

Ülkeye COVAX kapsamında ilk kez 117 bin doz Pfizer-BioNTech aşı 16 Nisan'da gelmişti.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede aşılananların sayısı, 508 bin 46 kişiye ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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