Ukrayna-Rusya geriliminde eller tetikte
Ukrayna ile Rusya arasında Donbas bölgesine yönelik kriz sıcaklığını koruyor. Ukrayna NATO ve Batılı ülkelere sırtını dayarken Rusya'da askeri gücüne dayanarak meydan okumayı sürdürüyor.
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim bitmiş değil. Rus yönetimi Ukrayna'ya sert karşılık verme hazırlığında iken Ukrayna da Rusya'nın gözdağına karşı geri adım atmaktan vazgeçmiyor.
Bölgenin tansiyonunun düşse de uzun bir zaman dilimine yayılacağı kanaatini taşıyan uluslararası ilişkiler uzmanları tarihi backraundun da bunu göster
Ukrayna'dan "Ordumuz hazır" açıklaması
Ukrayna'nın, doğusunda bulunan Donbas bölgesinde Rusya ile yaşadığı kriz devam ediyor. Bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ordumuz hazır" sözleriyle Rusya'nın yoğun asker sevkiyatına karşı alarmda olduklarını belirtmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın saldırgan tavırlarından ve Ukrayna'ya saldırmaları ihtimalinden korkmadıklarını açıkladı.
Karadeniz kaynamaya devam ediyor
Sunday Times gazetesinin haberine göre, üst düzey deniz kuvvetleri kaynaklarının aktardığına göre, İngiliz savaş gemileri mayıs ayında Karadeniz'e doğru yola çıkacak.İngiltere'nin bu hareketle Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçladığı belirtiliyor.
Habere göre, Type 45 destroyer ile Type 23 fırkateyni Kraliyet Donanması'nın Akdeniz'deki taşıyıcı görev grubundan ayrılarak İstanbul Boğazını geçecek ve Karadeniz'e ulaşacak. Type 45 destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı kaydedildi.RAF F-35B Yıldırım hayalet jetleri ve Merlin denizaltı avlama helikopterleri, Karadeniz'deki savaş gemilerine destek verecek.
Askeri yığınak sürüyor
Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'nın Mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yaptığına dair uyarılarda bulunuyor. Bu gelişmeler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakını hatırlatıyor; Kremlin'in güç gösterisi mi yoksa savaş hazırlığı mı yaptığı sorusunu gündeme getiriyor.Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor. Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor.
Askeriguc.com'da her iki ülkenin askeri sayısal verileri karşılaştırıldı.
İşte Ukrayna ve Rusya'nın askeri güçlerinin karşılaştırmalı tablosu:
Ukrayna'nın durumu
Nüfus bilgileri:
Toplam Nüfus: 43.952.299
Kullanılabilir İşgücü: 22.195.911
Askerliğe Elverişli İşgücü: 15.648.117
Askerlik Çağına Ulaşanlar: 469.444
Toplam Asker Sayısı: 1.255.000
Aktif Asker Sayısı: 255.000
Yedek Asker Sayısı: 1.000.000
Kara kuvvetleri
Tanklar: 2.026
Zırhlı Savaş Araçları: 10.135
Kundağı Motorlu Silahlar: 738
Çekili Topçular: 2.040
Çoklu Roketatarlar: 430
Deniz Kuvvetleri
Toplam Donanma Gücü: 25
Uçak Gemisi: 0
Firkateyn: 1
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Sahil Güvenlik Botu: 11
Mayın Gemileri: 1
Hava Kuvvetleri
Toplam Uçaklar: 297
Av-Önleme Uçakları:48
Nakliye Uçakları:32
Eğitim Uçakları:76
Helikopterler:121
Taarruz Helikopterleri:34
Rusya'nın durumu
Nüfus Bilgileri
Toplam Nüfus: 142.122.776
Kullanılabilir İşgücü: 69.640.160
Askerliğe Elverişli İşgücü: 46.658.907
Askerlik Çağına Ulaşanlar: 1.306.449
Toplam Asker Sayısı: 3.013.628
Aktif Asker Sayısı: 1.013.628
Yedek Asker Sayısı: 2.000.000
Kara Kuvvetleri
Tanklar: 12.950
Zırhlı Savaş Araçları: 27.038
Kundağı Motorlu Silahlar: 6.083
Çekili Topçular: 4.465
Çoklu Roketatarlar: 3.860
Deniz Kuvvetleri
Toplam Donanma Gücü: 603
Uçak Gemisi: 1
Firkateyn: 10
Destroyer: 16
Korvet: 79
Denizaltı: 62
Sahil Güvenlik Botu: 41
Mayın Gemileri: 48
Hava Kuvvetleri
Toplam Uçaklar:4.163
Av-Önleme Uçakları:873
Nakliye Uçakları:424
Eğitim Uçakları:497
Helikopterler:1.522
Taarruz Helikopterleri:531
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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