Ukrayna-Rusya geriliminde eller tetikte

Ukrayna ile Rusya arasında Donbas bölgesine yönelik kriz sıcaklığını koruyor. Ukrayna NATO ve Batılı ülkelere sırtını dayarken Rusya'da askeri gücüne dayanarak meydan okumayı sürdürüyor.

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim bitmiş değil. Rus yönetimi Ukrayna'ya sert karşılık verme hazırlığında iken Ukrayna da Rusya'nın gözdağına karşı geri adım atmaktan vazgeçmiyor.

Bölgenin tansiyonunun düşse de uzun bir zaman dilimine yayılacağı kanaatini taşıyan uluslararası ilişkiler uzmanları tarihi backraundun da bunu göster

Ukrayna'dan "Ordumuz hazır" açıklaması

Ukrayna'nın, doğusunda bulunan Donbas bölgesinde Rusya ile yaşadığı kriz devam ediyor. Bölgede Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ordumuz hazır" sözleriyle Rusya'nın yoğun asker sevkiyatına karşı alarmda olduklarını belirtmişti.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın saldırgan tavırlarından ve Ukrayna'ya saldırmaları ihtimalinden korkmadıklarını açıkladı.

Karadeniz kaynamaya devam ediyor

Sunday Times gazetesinin haberine göre, üst düzey deniz kuvvetleri kaynaklarının aktardığına göre, İngiliz savaş gemileri mayıs ayında Karadeniz'e doğru yola çıkacak.İngiltere'nin bu hareketle Ukrayna ve NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Habere göre, Type 45 destroyer ile Type 23 fırkateyni Kraliyet Donanması'nın Akdeniz'deki taşıyıcı görev grubundan ayrılarak İstanbul Boğazını geçecek ve Karadeniz'e ulaşacak. Type 45 destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile donatılacağı kaydedildi.RAF F-35B Yıldırım hayalet jetleri ve Merlin denizaltı avlama helikopterleri, Karadeniz'deki savaş gemilerine destek verecek.

Askeri yığınak sürüyor

Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'nın Mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yaptığına dair uyarılarda bulunuyor. Bu gelişmeler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakını hatırlatıyor; Kremlin'in güç gösterisi mi yoksa savaş hazırlığı mı yaptığı sorusunu gündeme getiriyor.Rusya, Ukrayna'nın doğu sınırında ve 2014'te bu ülkeden ilhak ettiği Kırım'da askeri yığınak yapıyor. Jane's Intelligence gibi askeri istihbarat kaynakları, Rusya'nın kısa menzilli İskender füzelerini de konuşlandırdığından söz ediyor.

Askeriguc.com'da her iki ülkenin askeri sayısal verileri karşılaştırıldı.

İşte Ukrayna ve Rusya'nın askeri güçlerinin karşılaştırmalı tablosu:

Ukrayna'nın durumu

Nüfus bilgileri:

Toplam Nüfus: 43.952.299

Kullanılabilir İşgücü: 22.195.911

Askerliğe Elverişli İşgücü: 15.648.117

Askerlik Çağına Ulaşanlar: 469.444

Toplam Asker Sayısı: 1.255.000

Aktif Asker Sayısı: 255.000

Yedek Asker Sayısı: 1.000.000

Kara kuvvetleri

Tanklar: 2.026

Zırhlı Savaş Araçları: 10.135

Kundağı Motorlu Silahlar: 738

Çekili Topçular: 2.040

Çoklu Roketatarlar: 430

Deniz Kuvvetleri

Toplam Donanma Gücü: 25

Uçak Gemisi: 0

Firkateyn: 1

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Sahil Güvenlik Botu: 11

Mayın Gemileri: 1

Hava Kuvvetleri

Toplam Uçaklar: 297

Av-Önleme Uçakları:48

Nakliye Uçakları:32

Eğitim Uçakları:76

Helikopterler:121

Taarruz Helikopterleri:34

Rusya'nın durumu

Nüfus Bilgileri

Toplam Nüfus: 142.122.776

Kullanılabilir İşgücü: 69.640.160

Askerliğe Elverişli İşgücü: 46.658.907

Askerlik Çağına Ulaşanlar: 1.306.449

Toplam Asker Sayısı: 3.013.628

Aktif Asker Sayısı: 1.013.628

Yedek Asker Sayısı: 2.000.000



Kara Kuvvetleri

Tanklar: 12.950

Zırhlı Savaş Araçları: 27.038

Kundağı Motorlu Silahlar: 6.083

Çekili Topçular: 4.465

Çoklu Roketatarlar: 3.860

Deniz Kuvvetleri

Toplam Donanma Gücü: 603

Uçak Gemisi: 1

Firkateyn: 10

Destroyer: 16

Korvet: 79

Denizaltı: 62

Sahil Güvenlik Botu: 41

Mayın Gemileri: 48

Hava Kuvvetleri

Toplam Uçaklar:4.163

Av-Önleme Uçakları:873

Nakliye Uçakları:424

Eğitim Uçakları:497

Helikopterler:1.522

Taarruz Helikopterleri:531

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.