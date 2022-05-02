Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile bayram videosu

Ukrayna ordusunun Kırım Tatar bayrağı ve Kırım Tatarca bayram tebriği mesajına da yer verdiği Salavat-ı Şerif videosu internette yoğun ilgi gördü. Konuşulan video, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Ukrayna ordusundan askerlerin Salavat-ı Şerif'li video paylaşımı interneti salladı. Kırım Tatar bayrağı ve Kırım Tatarca bayram mesajı tebriğine de yer verilen videoda, Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı videoyu yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: “Asker ve sivil olmak üzere değerli Ukrayna Müslümanları ayrıca diğer ülkelerdeki ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sizin Ramazan Bayramınızı kutluyor ve Ukrayna toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için verdiğiniz destek için içtenlikle teşekkür ediyor!"

KırımHaberAjansı