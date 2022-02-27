Ukrayna: Harkov'dan çatışma görüntüleri

Harkov'da Rus birlikleri ve Ukrayna güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'da yoğunlaştı.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerin girdiği ülkenin ikinci büyük kenti Harkiv'de yeniden kontrolü sağladı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv'de yoğunlaştı.

Harkov Valisi Oleh Synyehubov, Telegram uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, "Harkiv'in kontrolü tamamen bizde. Silahlı kuvvetler, polis ve savunma güçleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizleniyor." dedi.

Şehre dün gece giren Rus birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı ve bazı Rus askeri araçlarının ele geçirildiğini gösteren videolar yayınlanmıştı.

210'dan fazla Ukraynalı sivil öldü

Bu arada Ukrayna hükümet ombudsmanı Lyudmyla Denysova, Rusya'nın saldırısında 210'dan fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü ve en az 1100 kişinin de yaralandığını belirtti.

Denysova, "Düşman görünmeyen bir zulümle evleri, hastaneleri, kreşleri ve okulları yıkıyor, çocuklar dahil Ukrayna topraklarının oğulları ve kızlarının yaşam haklarını ellerinden alıyor." dedi.

Kiev'de bir hastanenin bombalanması sırasında bir çocuğun ve Harkiv'de ise füzenin bir eve isabet etmesi nedeniyle bir kadının öldüğünü aktaran Denysova, Rusya'nın "bu suçlardan ağır şekilde cezalandırılması" çağrısında bulundu.