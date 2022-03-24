Ukrayna Donanması Bayraktar TB-2 Drone ile Rus savaş gemisini vurdu

Bu sabah, Azak Denizi kıyısında yer alan Berdyansk şehrindeki limanda patlamalar gerçekleşti ve ardından yangın çıktı. Ukrayna, Rus savaş gemisi Orsk'un vurulduğunu bildirdi ve görüntüler paylaşıldı.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş bir ayı geride bırakmak üzere. Rusya 35 kilometre geri çekilirken savaşın şiddeti de giderek artıyor. Ukrayna cephesinde ise bugün önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililer Rusya'ya ait bir savaş gemisinin batırıldığını duyurdu.

Rusya - Ukrayna savaşını yakından takip eden sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre batırılan gemiyi Ukrayna Donanması Bayraktar TB-2 Drone ile vurduğu iddia edildi.