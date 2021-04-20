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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Senatosu'ndan Menendez ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

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20.04.2021 22:27:39
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ABD Senatosu'ndan Menendez ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın ABD Senatosu'ndaki ikili desteğe önem verdiğini belirtti.

Bakan Kuleba, Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını pekiştirmenin Avrupa'daki istikrar ve güvenliği sürdürmek için şu anda son derece önemli olduğunu ifade etti.

Menendez de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kuleba ile Ukrayna'nın doğusundaki Rus askeri tahkimatını ve Karadeniz ile Azak Denizi'ndeki saldırganlığını ele aldıklarını belirtti.

Yarın Senato Dış İlişkiler Komitesinin askeri yardımı artıracak Ukrayna Güvenlik Ortaklık yasasını oylayacağını belirten Menendez, bölgedeki dostlarına kuvvetli bir destek mesajı vereceğini kaydetti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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