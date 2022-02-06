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Ukrayna'da sivillere 'panik yapma, hazır ol' eğitimi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eski askerler, halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim verdi.

2022-02-06 17:46:21

ATEK Fabrika sahasında verilen eğitim Ulusal Müfreze Partisinin inisiyatifiyle gerçekleşti.

"Panik yapma, hazır ol" adındaki temel eğitime farklı yaş gruplarından yaklaşık 500 Ukraynalı katıldı.

Katılımcılar tecrübelerine göre 3 gruba ayrıldı. Gruplara olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktiklerini içeren temel askeri eğitimi verildi.

Eski bir asker olan etkinlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin savunma amaçlı olduğunu belirterek Rusya'yla olası bir savaşın bu yıl içinde olabileceğini ifade etti.

Yetkili, bu eğitimleri ülke çapında 10 şehirde düzenlediklerini söyledi.

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