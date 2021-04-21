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Ukrayna'da 'orduya yedek asker çağırma yasası' onaylandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin onayladığı yasanın, seferberlik ilanı olmaksızın savaş tecrübesi olan askerlerden hizmet alınmasını sağlayacağı bildirildi.

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21.04.2021 15:44:03
Ukrayna'da 'orduya yedek asker çağırma yasası' onaylandı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "özel dönemlerde" seferberlik ilan etmeden orduya yedek asker çağırmayı sağlayan yasayı onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, yasaya göre Ukrayna ordusunun "özel dönemlerde", seferberlik ilan etmeden savaş tecrübesi olan askerleri hizmete alabileceği kaydedildi.

Ayrıca yasa sayesinde yedek askerlerin hızlı şekilde orduya katılabileceği ve saldırı durumunda ordunun savaş kapasitesini artıracağı belirtildi.

Yasa, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda 450 milletvekilinden 256'sının oyuyla kabul edilmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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