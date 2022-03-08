DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İslam Memiş'ten çarpıcı uyarı: Öyle bir yükselecek ki çoğu kişi alamayacak!
Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 | 8 Mart romantik, anlamlı ve kısa mesajlar
Akaryakıta yeni zam yapılacak mı? Mazota (motorine) benzine zam gelecek mi? Benzin ve mazot fiyatı yükselecek mi?
Muratpaşa’da Atatürk’ün gelişi anısına bisiklet turu
Yiğit Bulut: Soros destekli ve İsrail itmeli Zelenskiy, Ukrayna halkını ölüme götürüyor
Kadınlar Bisikletle Özgürleşiyor.
Nikel fiyatlarında tarihi rekor!
Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Putin'in kızından hamle!
Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi? 8 Mart İETT otobüs, metrobüs, metro bedava mı? Dünya Kadınlar Günün ücretsiz ulaşım nasıl yapılır?
Başarılı iş adamı Süleyman Lami uyar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Süper Lig TRT'de mi yayınlanacak? TRT'de maçlar şifresiz mi olacak? TRT'de hangi maçlar yayınlanacak?
Bakan Kirişçi’den çiftçiye 5 milyar lirayı aşkın destek müjdesi!
Fransa'da Rus ürünleri satan Ermeni kadının dükkanına saldırı
İşte dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkeleri: Zirve Rusya'nın
Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler var

Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini yerle bir etti

Ukrayna Ordusu'na ait BayraktarTB2 SİHA'nın Rus Ordusu'nun konvoyunda bulunan hava savunma sistemi BUK-M2'yi imha ettiği anlar yayınlandı.

2022-03-08 07:35:26
Otomobil Sahibi Olmak Abartı Haline Geldi

Otomobil Sahibi Olmak Abartı Haline Geldi

Tüketim toplumunda sadece bir otomobil sahibi olmak değil aynı zamanda üst sınıfa geçmek olarak algılanıyor.
Zelenskiy video ile halka seslendi: Kiev'deyim, saklanmıyorum, korkmuyorum!

Zelenskiy video ile halka seslendi: Kiev'deyim, saklanmıyorum, korkmuyorum!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, 'Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum.' ifadelerini kullandı.
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ukrayna’ya yönelik acil yardım çalışmaları devam ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Ukrayna’ya yönelik acil yardım çalışmaları devam ediyor

Dağıtımlara ilişkin konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, şunları söyledi:
Prof. Dr. Koni'den tepki çeken ifadeler: Türk erkekleri Ukraynalıları bekliyor ama…

Prof. Dr. Koni'den tepki çeken ifadeler: Türk erkekleri Ukraynalıları bekliyor ama…

Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni’nin 'Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar' sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş