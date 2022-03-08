Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Rus mevzilerini yerle bir etti
Ukrayna Ordusu'na ait BayraktarTB2 SİHA'nın Rus Ordusu'nun konvoyunda bulunan hava savunma sistemi BUK-M2'yi imha ettiği anlar yayınlandı.
Ukrayna Ordusu'na ait BayraktarTB2 SİHA'nın Rus Ordusu'nun konvoyunda bulunan hava savunma sistemi BUK-M2'yi imha ettiği anlar yayınlandı.
Prof. Dr. Koni'den tepki çeken ifadeler: Türk erkekleri Ukraynalıları bekliyor ama…
Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Habertürk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Hasan Koni’nin 'Tabii bizim erkekler Ukraynalıların gelmesini bekliyor ama maalesef Avrupa'ya gidiyorlar' sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.