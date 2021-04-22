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Ukrayna açıkladı: Rusya'nın kararından memnunuz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

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22.04.2021 19:52:56
Ukrayna açıkladı: Rusya'nın kararından memnunuz

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sınırlarındaki asker sayısının azalmasının göreceli olarak tansiyonu düşüreceğini belirtti.

Askeri varlığı azaltacak ve Donbas'taki durumu sakinleştirecek her adımı Ukrayna'nın memnuniyetle karşıladığını ancak ihtiyatlı olduğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin barış istediğini vurguladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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