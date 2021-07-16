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Uçuruma kurulan salıncaktan işte böyle düştüler

Uçuruma kurulan büyük bir salıncağa binen iki kişie dengelerini kaybederek aşağı düştü.

2021-07-16 21:10:08
Avını izleyen şahinin muhteşem dikkati

Avını izleyen şahinin muhteşem dikkati

Avına odaklanan kızıl kuyruklu şahinin harika baş stabilizasyonu.
Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Cami ibadete açıldı

Türkiye tarafından inşa edilen Gana Millet Cami ibadete açıldı

Türkiye tarafından Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet tarzı Gana Millet Cami ve Külliyesi hizmete girdi. Gana'da tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Ganalı Amina Salisu, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti. Aisha Futa ise, 'Böyle güzel bir cami, Batı Afrika'nın hiçbir ülkesinde bulunmuyor. Gana'ya böyle bir cami yapıldığı için çok mutluyuz, caminin inşası için destek verenlere çok teşekkür ederiz.' diye konuştu.Mallam Jabiru Audu da Türkiye'nin Gana'ya verdiği bu emanete iyi bakacaklarını ifade ederek, 'Bu cami, Akra'yı güzelleştirecek ve inşallah bu cami gayrimüslimlerin İslam'a girmelerine vesile olacak.' ifadesini kullandı.
Türk Boyları Yalova’da buluşuyor

Türk Boyları Yalova’da buluşuyor

Türk dünyasına mensup bir çok boy ve devletin temsil edildiği şenlik bugün Yalova’da başlıyor. Etkinliğe Türk dünyasından önemli ve ünlü kültür ve devlet adamları katılıyor. Şenlikler halka açık olarak 20 Temmuz’a kadar devam edecek.
Abu Dabi, Murban petrolü üzerinden pazarı kontrol etmek istiyor

Abu Dabi, Murban petrolü üzerinden pazarı kontrol etmek istiyor

Abu Dabi, Murban petrolünü referans fiyat yaparak bölgesindeki pazarı kontrol etmek istiyorAbu Dabi, Murban petrolünü Batı Teksas türü (WTI) ve Brent türleriyle kıyaslayarak Asya ve Orta Doğu pazarı için bir fiyatlandırma ölçütü yapmayı hedefliyor.
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