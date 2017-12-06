Üçüncü dönem verimlilik istatistikleri açıklandı

06.12.2017 10:27:36

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Sanayide 2017 yılı üçüncü döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,52 arttı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) 2017 yılı üçüncü dönem verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre (2017 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 0,52 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı üçüncü dönemine göre) yüzde 8,75 arttı.ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM YÜZDE 1,64 ARTTIMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2017 yılı üçüncü döneminde, bir önceki döneme göre (2017 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 1,64 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2016 yılı üçüncü dönemine göre) yüzde 8,24 arttı.EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALI ÜRETİMİNDE GERÇEKLEŞTİMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5,41 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2017 yılı üçüncü döneminde bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 26,15 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında, en büyük artış yüzde 14,48 ile mobilya imalatında gerçekleşti.Çalışılan saat başına üretim endeksinde, 2017 yılı üçüncü döneminde bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 28,01 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında, en büyük artış yüzde 17,10 ile mobilya imalatında gerçekleşti.