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Uçakta verilen yemekten yılan ve salyangoz çıktı

Sunexpress Havayolları uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerde yılan ve salyangoz çıktı.

2022-07-21 15:34:41

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Sunexpress Havayolları uçaklarına ikram hizmeti veren Sancak Catering'in yemeklerinden yılan ve salyangoz çıktı. Görenleri şaşkına çeviren o yemekler, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

İkram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra küflü yemekleri gören yolcular duruma isyan etti.

 

 

*Timeturk, kişilerin cevap hakkı çerçevesinde bahse konu haberdeki cevap hakkını mahfuz tutar.

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