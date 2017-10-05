Üç ülkeden Dünya Kupası adaylığı

05.10.2017 11:01:04

Arjantin, Uruguay ve Paraguay 2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği başvurusunda bulunacak.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te basın toplantısı düzenleyen üç ülkenin devlet başkanları, 2030'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapma konusunda anlaştıklarını ve başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

İlki 1930'da gerçekleşen turnuvaya ev sahipliği yapan Uruguay için 2030 Dünya Kupası, organizasyonun 100. yılına denk gelmesi sebebiyle ayrı bir önem ifade ediyor.

Toplantıda söz alan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, turnuvayı ortaklaşa düzenlemek amacıyla diğer devletlerin başkanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "FIFA ile bu konuda görüştük ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) desteğini aldık. Güney Amerika, 2030 Dünya Kupası'nı düzenlemeyi hakediyor." dedi.

Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ise iş birliği konusunda gösterilen ortak tutum nedeniyle diğer ülkeleri tebrik ederek, "Futbola olan derin tutkumuz, bizi bir araya getirdi. Üç ülkenin de FIFA'nın organizasyon hazırlıkları kapsamında talep edeceği her şeyi eksiksiz yerine getireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes de turnuvaya ev sahipliği yapmaları halinde Uruguay'da gerçekleştirilecek 100. yıl kutlamalarının, futbolseverlerin ilgisini çekeceğini söyledi.



2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği başvuru süreci, en erken 4 yıl sonra başlayacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ise şu ana kadar iki adaylık başvurusu yapıldı. Şampiyonayı ortaklaşa düzenlemek için başvurada bulunan Kanada, Meksika ve ABD favori aday olarak öne çıkarken, Fas da ev sahipliği başvurusunda bulunmuştu.