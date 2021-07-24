Üç köpeğin kedi ile pozuna büyük ilgi

3 çocuğunu kurtarmak isterken kendisi boğuldu

Bursa'da ailesiyle birlikte piknik yaparken boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğunu kurtarmak isterken Abdullah Hamza (35), kayboldu. Hamza’nın dalgıç polislerce cansız bedeni bulundu. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Barajı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte baraj kenarında piknik yapan Abdullah Hamza’nın 3 çocuğu oynamak için suya girdi. Bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Abdullah Hamza, çevredekilerin de yardımıyla çocukları sudan çıkardı. Yüzme bilmediği belirtilen Abdullah Hamza ise bir süre sonra gözden kayboldu.